El nombre de Georgina Rodríguez es uno de los más conocidos en el mundo del espectáculo. Y es que además de ser modelo y empresaria es la novia de Cristiano Ronaldo, considerado uno de los futbolistas más destacados en la actualidad. Pero ella ha dado que hablar también por tener dos hermanas ¿Sabes quiénes son?

Georgina Rodríguez disfruta de tener a su lado a uno de los futbolistas más destacados en el deporte rey y de tener una familia con quien comparte maravillosos momentos.

En el ámbito familiar todos han podido conocer que tiene una hermana llamada Ivana Rodríguez con quien se le ha visto en algunas ocasiones, a través de fotografías.

Pero hace poco los reflectores han sido dirigidos hacia Patricia Rodríguez, quien sería su media hermana. Por ello, aquí te contamos todo sobre las hermanas de la modelo y empresaria.

Georgina Rodríguez es una modelo y empresaria nacida en Argentina Foto: AFP)

¿QUIÉNES SON LAS HERMANAS DE GEORGINA?

Ivana Rodríguez

Los distintos medios internacionales han informado respecto a Ivana, la hermana de la novia de Cristiano Ronaldo. En ese sentido, Mujer Hoy recordó que la joven aparece en la serie “Soy Georgina” y en algunas ocasiones sale en fotos con la modelo y empresaria.

Ivana Rodríguez nació en Buenos Aires, Argentina y en el 2021 se convirtió por primera vez en madre, al dar a la luz a la pequeña Deva. La hermana mayor de Georgina Rodríguez prefiere la vida alejada de las cámaras.

La joven se dedica al mundo de la estética y la belleza, aunque también trata de abrirse camino como influencer y en sus redes sociales sorprende a menudo con sus cambios de look.

Ivana Rodríguez es la hermana de Georgina (Foto: Ivana Rodríguez / Instagram)

Patricia Rodríguez

Pocos conocen que Georgina Rodríguez tiene una media hermana. Se trata de Patricia, su media hermana y tiene 35 años. De acuerdo al portal El Universo, en algunas ocasiones Patricia mencionó que tuvo una relación cordial con la novia de Cristiano Ronaldo mientras vivió con ella, con Ivana y con su papá Jorge Eduardo Rodríguez.

Asimismo, el citado medio, añadió que Patricia llegó a la casa de Georgina luego que su madre Ana María Hernández falleció.

¿QUÉ DIJO PATRICIA DE GEORGINA?

Según informó People en español, Patricia habló en su momento de Georgina Rodríguez señalando que su media hermana no la ayuda económicamente.

“Estoy arruinada y mi hermana no me ayuda (…) No sé si es que se avergüenza de mí. Yo no significo nada (para Georgina). Georgina es muy solidaria con los niños necesitados, pero no con sus sobrinos”, sostuvo Patricia al programa Espejo público, según People en español.

Sin embargo, según comenta el citado medio, fue el periodista Aurelio Manzano quien refutó a la joven asegurando que la historia no era como la contaba Patricia.

“Hubo un momento determinado cuando Georgina estaba comenzando con Cristiano Ronaldo, que se puso en contacto Patricia con ella porque tenía un problema para escolarizar a los niños”, sostuvo el presentador en el programa Fiesta en noviembre del 2022, según People en español.

LA SITUACIÓN LEGAL DE GEORGINA RODRÍGUEZ

El Universo informó que la empresaria y modelo ha empezado una etapa legal para tomar el control de lo que se difunde sobre las situaciones del pasado.

Asimismo, si bien señala -El Universo- que en el caso de Ivana no habría ningún problema por lo que se hable de la novia de Cristiano Ronaldo; sin embargo, la situación podría ser muy distinta en el caso de Patricia.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son una pareja muy famosa (Foto: Georgina Rodríguez / Instagram)

