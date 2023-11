Shakira se ha referido a su ex, Gerard Piqué, y a su actual pareja con indirectas en sus últimas canciones, algo que ha sido pasado por agua tibia por Gerard Piqué y Clara Chía Martí, o al menos eso era lo que se pensaba, ya que públicamente ninguno de los dos se ha expresado al respecto.

Desde España se ha dado a conocer que la actual novia del exdefensor del Barcelona eligió tres apodos para referirse de la cantante sudamericana que, de ser ciertos, no le caería nada bien a ella ni a su entorno que la quiere mucho. Y es que esas palabras pueden tomarse como una tremenda falta de respeto, por lo que se debería tener cuidado con ellas.

¿CÓMO LE DICE CLARA CHÍA A SHAKIRA?

Si bien ambas mujeres no se han cruzado físicamente ni han tenido algún tipo de encuentro o relación, es bien conocido que no se llevan nada más. Shakira acusa a la joven española de haberse metido en medio de su relación con Piqué y ser la causante del final de su familia, mientras que Clara Chía Martí no soportaría que la artista siga refiriéndose a ella en sus temas musicales.

En ese sentido, la catalana estaría algo cansada de agachar la cabeza y no decir nada, al menos delante de las cámaras o en redes sociales. De acuerdo a una información que ha surgido por parte del periodista Roberto Antolín para el programa de Telecinco, “Socialité”, la actual novia del dueño de la Kings League, tiene tres formas de referirse a ella cuando conversa con su círculo social.

Estas palabras, que representan una increíble falta de respeto, parecen haber sido tomadas como referencia a la edad de Shakira, como presumiendo que ella sí tiene una edad joven y que estaría en su mejor momento, a diferencia de ella, por más que a la colombiana se le esté viendo radiante y en un renacer muy bueno para ella misma y su carrera artística.

Estos términos para nombrar a la ex de Piqué son “vieja, bruja y menopáusica”, según lo que cuenta el comunicador español.

CLARA CHÍA MARTÍ SABE SU POSICIÓN

Este mismo periodista ha contado un poco de más detalles acerca de la relación existente entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí. Según lo que ha expresado, la joven tendría claro que no quiere ser ninguna aventura y que ella toma las cosas en serio, por lo que le habría pedido al exfutbolista que haga oficial que, en serio, mantenían un gran romance.

Teniendo en cuenta ello, Antolín asegura que Gerard Piqué le pidió a Shakira que saque un comunicado dando a conocer su ruptura. Con ello, la catalana podría ocupar el puesto de novia oficial, el cual mantiene desde hace más de un año.