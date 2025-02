Por la vigésima cuarta jornada de LaLiga 2024/25, FC Barcelona vs. Rayo Vallecano se miden EN VIVO y EN DIRECTO desde el Estadio Olímpico de Montjuic. Este duelo está pactado para que se dispute este lunes 17 de febrero desde las 03:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile). ¿Dónde será transmitido? A través de la señal de DSports, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, además de su alternativa de streaming en la plataforma DGo. El Barça busca no perderle el paso a sus rivales directos como lo son el Real Madrid y el ‘Atleti’, por su parte el Rayo Vallecano no quiere perder su lugar de clasificación a un torneo europeo. ¿No tienes dónde ver este duelo? Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto, alineaciones, estadísticas, goles y todas las incidencias de este compromiso.





Barcelona se preparó para duelo ante Rayo Vallecano. (Video: Barcelona)