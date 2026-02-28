Desde el Spotify Camp Nou, vs. jugaron por , en el duelo válido por la vigésima sexta jornada. ¿Dónde pasaron el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estuvo disponible en DSports, canal que podías ver desde DIRECTV, además del acceso de pago para verlo en streaming vía DGO. Si estabas en España podrás mirarlo por Movistar LaLiga y DAZN, mientras que DIRECTV tiene los derechos para otros países de la región. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputó este sábado 28 de febrero desde las 10:15 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España).

Barcelona vs Villarreal por LaLiga | VIDEO: Barcelona TV
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SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

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