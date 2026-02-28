¿Dónde se verá vs. , por ? ¿En qué canal transmiten EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING el partido por la fecha 26? Según al programación de LaLiga, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se juega el sábado 28 de febrero: DSports, Movistar LaLiga y DAZN, además de DGO en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 10:15 a.m. (horario peruano, con seis horas más en España).

Barcelona vs Villarreal por LaLiga | VIDEO: Barcelona TV
Barcelona vs Villarreal por LaLiga | VIDEO: Barcelona TV
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC