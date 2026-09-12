¿Dónde se vio Real Madrid vs. Rayo Vallecano por la quinta jornada de LaLiga? ¿Qué canales transmitieron este duelo del fin de semana? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de ESPN y Disney Plus. ¿A qué hora se pudo ver el partido? En Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 2:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m.; en Chile y Venezuela a las 3:00 p.m.; y en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a las 4:00 p.m. No te pierdas este encuentro que se disputó este sábado 12 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabéu.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Rayo Vallecano en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Real Madrid vs. Rayo Vallecano a través de ESPN. Además, estará disponible mediante la plataforma de streaming Disney Plus para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Rayo Vallecano en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por ESPN. También estará disponible mediante Disney Plus para quienes cuenten con una suscripción activa a la plataforma.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Rayo Vallecano en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de ESPN. Asimismo, estará disponible mediante Disney Plus para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Rayo Vallecano en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de ESPN. Además, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante Disney Plus.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Rayo Vallecano en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por ESPN. También estará disponible mediante Disney Plus para quienes prefieran la alternativa de streaming.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Rayo Vallecano en España?

En territorio español, los aficionados podrán consultar la programación de las plataformas y señales deportivas disponibles para conocer las opciones habilitadas para seguir el encuentro.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Rayo Vallecano en México?

Los aficionados mexicanos podrán consultar la programación de ESPN y las plataformas disponibles para conocer las opciones habilitadas para seguir el partido en vivo.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Rayo Vallecano en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por ESPN. Además, Disney Plus ofrecerá la transmisión para los usuarios que cuenten con una suscripción activa.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Rayo Vallecano en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante ESPN. Asimismo, Disney Plus permitirá acceder a la transmisión en vivo desde los dispositivos compatibles.

Real Madrid vs. Rayo Vallecano se enfrentarán por LaLiga. (Video: Real Madrid)