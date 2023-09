¿A qué hora empieza y cómo ver el partido Madrid vs Getafe en vivo? El equipo de Carlo Ancelotti no podrá contar para este encuentro con su extremo brasileño Vinicius, víctima de una lesión muscular en el muslo derecho, que puede tenerle apartado de los terrenos de juego más de un mes. Esta sensible baja se une a las de larga duración de Militao y Thibaut Courtois, con sendas roturas de ligamento cruzado anterior de la rodilla. La cita será este sábado 2 de septiembre desde las 16:15 horas en el Santiago Bernabéu por la cuarta jornada de LaLiga. Consulte las alineaciones, horarios por país, canales TV, link streaming y aplicaciones móviles donde puedes acceder para disfrutar del partido en el lugar que te encuentres.

El nuevo ‘7′ del conjunto blanco sufrió el pasado viernes una lesión en el músculo bíceps femoral de la pierna derecha y estará fuera durante un mes y medio.Pierde así el Real Madrid a su gran baluarte ofensivo, cuya ausencia nota pasando de 2,16 tantos por encuentro a 1,6 goles por cita cuando el brasileño no está, en una parcela en la que el técnico italiano Carlo Ancelotti no cuenta con muchas alternativas.

El español Joselu Mato, perfil muy diferente a Vinícius al ser un ‘9′ clásico, rematador, apunta a titular, aunque ‘Carletto’ no se plantea volver al 4-3-3 para tener mayor profundidad por banda y servirle de balones a un jugador que volverá a vestir de blanco en el Bernabéu 12 años después.

Bellingham conocerá el Santiago Bernabéu, al que aún le quedan algunos meses de obras, con la gran fiesta de inauguración prevista para el 23 de diciembre, mientras que el guardameta español Kepa Arrizabalaga defenderá por primera vez la portería del Real Madrid en un estadio en el que fue rival tanto con el Athletic Club como con el Chelsea.

En el lado de los visitantes, Getafe logró derrotar a Alavés 1-0 durante su último encuentro en la competencia, con un gol de Mayoral, por lo que pretende mantener su racha de triunfos en el estadio de Real Madrid. Hasta la fecha, de los tres partidos que ha disputado el equipo en LaLiga, ha vencido en uno de ellos con un balance de un gol a favor y tres en contra.

¿Dónde, cómo y a qué hora ver el Madrid vs Getafe por LaLiga?

Real Madrid vs Getafe en vivo Fecha, hora, lugar y canal TV ¿En qué ciudad juegan Madrid vs Getafe? Madrid, España ¿Dónde juegan Madrid vs Getafe? Estadio Santiago Bernabéu ¿Cuándo juegan Madrid vs Getafe? sábado 2 de septiembre ¿A qué hora juegan Madrid vs Getafe? A las 16:15 en España, 09:15 en México, 11:15 en Argentina

¿Qué canales TV ver el Madrid vs Getafe por LaLiga?

El Real Madrid – Getafe se emitirá en vivo en televisión a través de Movistar La Liga, que está disponible en Movistar+. Si quieres ver online en vivo el Real Madrid – Getafe, puedes hacerlo en streaming a través de la aplicación de Movistar+. Además, Depor te dará a conocer toda las incidencias del partido correspondiente a la jornada 4 de la Liga EA Sports, con el minuto a minuto, resultado y goles desde una hora antes del arranque del mismo.

España: Movistar + La Liga

Argentina: ESPN Argentina, Star+

México: SkyHD, Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: ESPN, fuboTV

Ecuador: DGO

Colombia: DGO

Perú: DGO

Chile: DGO

Uruguay: DGO

Paraguay: DGO

Real Madrid y Getafe juegan por LaLiga Santander. (Diseño: Depor)

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Getafe en el Bernabéu?

¿Cómo formaría Real Madrid y Getafe para el 2 de septiembre?