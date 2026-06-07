Dos décadas después de las últimas elecciones con competencia real en el club, Florentino Pérez continuará al frente del Real Madrid. El dirigente se impuso este domingo a Enrique Riquelme en unos comicios que despertaron una inusual movilización entre los socios madridistas y le permitirán prolongar una etapa marcada por los éxitos deportivos y la transformación económica de la entidad.

Tras conocerse los resultados, Pérez destacó la amplitud de su victoria al asegurar que su candidatura fue la más votada en todas las mesas electorales y en todos los grupos de edad. “Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades, y hemos obtenido el segundo mejor resultado de la historia”, señaló. Por su parte, Riquelme reconoció rápidamente el desenlace de la votación y felicitó al presidente reelecto por su triunfo.

¿Quién ganó las elecciones del Real Madrid? Resultados entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Candidato Votos Porcentaje Florentino Pérez 244 (a confirmar) 62% Enrique Riquelme 55 (a confirmar) 38% Votos en blanco 3 3 Votos nulos 4 4

¿A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones del Real Madrid entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme?

Los resultados oficiales podrían darse a conocer entre las 22:00 y las 23:00 horas (hora de Madrid) de este domingo 7 de junio. El horario definitivo dependerá de la velocidad del recuento y de la validación de los votos emitidos, incluidos los sufragios enviados por correo. Una vez concluido el proceso, la Junta Electoral comunicará oficialmente quién será el nuevo presidente del club.

Florentino Pérez busca prolongar una etapa que comenzó en 2009 y que ha estado marcada por importantes éxitos deportivos, institucionales y económicos. Durante la campaña electoral defendió la continuidad de su proyecto y presentó nuevas iniciativas para mantener al Real Madrid entre las entidades más influyentes del deporte mundial.

Enrique Riquelme, empresario vinculado al sector de las energías renovables, se presenta como la principal alternativa al actual presidente. Su candidatura ha centrado el debate en la participación de los socios, el futuro modelo de gestión del club y la necesidad de impulsar una nueva etapa dentro de la institución. Más de 70.000 socios fueron convocados para participar en una elección considerada una de las más relevantes de las últimas décadas en el madridismo.

Horarios de los resultados de las elecciones del Real Madrid en España, Estados Unidos, México y Latinoamérica

País / Región Hora estimada de resultados España (Madrid) 22:00 - 23:00 Portugal 21:00 - 22:00 Reino Unido 21:00 - 22:00 Italia 22:00 - 23:00 Alemania 22:00 - 23:00 Francia 22:00 - 23:00 Estados Unidos (ET) 16:00 - 17:00 Estados Unidos (PT) 13:00 - 14:00 México 15:00 - 16:00 Guatemala 15:00 - 16:00 Honduras 15:00 - 16:00 El Salvador 15:00 - 16:00 Nicaragua 15:00 - 16:00 Costa Rica 16:00 - 17:00 Panamá 16:00 - 17:00 República Dominicana 16:00 - 17:00 Puerto Rico 16:00 - 17:00 Perú 16:00 - 17:00 Colombia 16:00 - 17:00 Ecuador 16:00 - 17:00 Bolivia 17:00 - 18:00 Venezuela 17:00 - 18:00 Paraguay 17:00 - 18:00 Chile 18:00 - 19:00 Argentina 18:00 - 19:00 Uruguay 18:00 - 19:00

¿Dónde ver RM TV EN VIVO con los resultados de las elecciones del Real Madrid?

Los aficionados podrán seguir el anuncio oficial de los resultados a través de Real Madrid TV (RMTV), el canal oficial del club, que ofrecerá una cobertura especial tras el cierre de las urnas. Además, toda la información relacionada con el escrutinio será publicada en la página web del Real Madrid y en sus canales oficiales.

Una vez confirmado el resultado por parte de la Junta Electoral, el presidente electo comparecerá públicamente para valorar el respaldo recibido de los socios y presentar las primeras líneas de trabajo de su nuevo mandato al frente de la entidad blanca. Más allá del resultado, la votación marcará el inicio de una nueva etapa para el Real Madrid, ya sea bajo la continuidad de Florentino Pérez o con el cambio que propone Enrique Riquelme.