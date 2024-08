El Real Madrid inició su defensa del título de LaLiga con un agridulce empate ante el Mallorca en el Campo de Fúbol Son Moix. A pesar de la presencia de estrellas como Kylian Mbappé y Vinicius Jr., el equipo merengue mostró algunas carencias, especialmente en la segunda mitad. La ausencia de Toni Kroos se notó en el centro del campo, y los bermellones, con una actuación sólida y organizada, lograron neutralizar el ataque madridista. El gol de Rodrygo adelantó a los merengues, pero el empate de Vedat Muriqi en la segunda parte dejó un sabor agridulce para los blancos.

El conjunto local, bajo la dirección de Jagoba Arrasate, demostró una gran intensidad y efectividad en su juego. Dani Rodríguez y Takuma Asano destacaron en las bandas, generando peligro constante para la defensa del cuadro visitante. El Mallorca aprovechó las oportunidades que se le presentaron y mostró una gran capacidad para defender su área. El empate obtenido en casa es un gran resultado para el equipo balear, que ha iniciado la temporada con una actuación muy positiva.

El partido dejó varias interrogantes sobre el futuro del Real Madrid. A pesar de dominar el juego en muchos momentos, el equipo no logró concretar las ocasiones claras de gol. La falta de contundencia en ataque y algunos errores defensivos son aspectos que el técnico italiano Carlo Ancelotti deberá corregir y mas porque deberá reordenar su equipo debido a que no podrá contar con Ferland Mendy, quien vio la tarjeta roja al final del partido.

Real Madrid vs Mallorca - Marcador final

CLUB MARCADOR GOLES Real Madrid 1 Rodrygo 13′ Mallorca 1 Vedat Muriqi 53′

Real Madrid 1-1 Mallorca - Gol de Vedat Muriqi a los 53′

Real Madrid 1-0 Mallorca - Gol de Rodrygo a los 13′

Alineaciones confirmadas del Real Madrid vs Mallorca

Real Club Deportivo Mallorca: Dominik Greif; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio José Raíllo Arenas, Johan Mojica; Sergi Darder, Omar Mascarell, Samuel Costa; Takuma Asano, Vedat Muriqi, Dani Rodríguez. Director Técnico: Jagoba Arrasate.

Real Madrid Club de Fútbol: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Rodrygo, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior. Director Técnico: Carlo Ancelotti.

¡El Real Madrid recibe al Mallorca! ¿A qué hora juega Kylian Mbappé? ¿En qué canal lo puedo ver? Toda la información que necesitas para disfrutar del encuentro EN VIVO por LaLiga 2024-25. | Crédito: Composición Mix

Previa del Real Madrid vs. Mallorca

¿Cómo ver Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO hoy por LaLiga?

Fecha: Domingo, 18 de agosto 2024.

Domingo, 18 de agosto 2024. Lugar: Campo de fútbol de Son Moix de la ciudad de Palma de Mallorca.

Campo de fútbol de Son Moix de la ciudad de Palma de Mallorca. Hora: 9:30 p.m. (horario de España).

9:30 p.m. (horario de España). Canal TV: Movistar+

Movistar+ Streaming: Movistar Plus.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO hoy por LaLiga?

La transmisión del partido Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO iniciará a partir de las 9:30 p.m. (horario peninsular), en lo que será el debut de Kylian Mbappé en LaLiga. Aquí te dejamos con más horarios para que puedas seguir el encuentro desde cualquier otra parte del mundo, en este choque entre merengues y bermellones.

PAÍS HORARIO Argentina 4:30 p.m. Bolivia 3:30 p.m. Chile 3:30 p.m. Colombia 2:30 p.m. Ecuador 2:30 p.m. México 1:30 p.m. Estados Unidos 3:30 p.m. (ET) / 12:30 p.m. (PT) Paraguay 3:30 p.m. Perú 2:30 p.m. Puerto Rico 3:30 p.m. República Dominicana 3:30 p.m. Uruguay 4:30 p.m. Venezuela 3:30 p.m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO hoy por la LaLiga?

El canal que pasa la transmisión del Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 18 de agosto será Movistar+ (España). Este es el único canal en el país ibérico que va a transmitir el duelo de LaLiga, a disputarse desde las 21:30 horas en el Campo de fútbol de Son Moix. Aquí te dejamos con más canales que pasará el encuentro.

PAÍS CANAL TV Argentina Disney+, ESPN Bolivia Disney+, ESPN Chile Disney+, ESPN Colombia Disney+, ESPN Ecuador Disney+, ESPN México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD Estados Unidos ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN Deportes Paraguay Disney+, ESPN Perú Disney+, ESPN Uruguay Disney+, ESPN Venezuela Disney+, ESPN

¿Dónde ver online partido Real Madrid vs. Mallorca hoy por la LaLiga?

Si quieres seguir el partido del Real Madrid vs. Mallorca desde cualquier dispositivo móvil, la principal opción online serán Movistar+ (España), FuboTV (Estados Unidos), Sky HD (México) o Disney Plus (Latinoamérica y resto del mundo). Estas son todas las alternativas para ver LaLiga 2024-25 en streaming, si es que no puedes seguirlo desde la comodidad de tu hogar en una TV convencional.

Datos y estadísticas previo al Madrid vs. Mallorca

El Mallorca ha perdido sus dos últimos encuentros ante el Real Madrid en LaLiga sin anotar ningún gol y no encadena tres o más sin marcar ante los blancos en la competición desde 1998 (4P 2E 2D).

El Real Madrid ha perdido en dos de sus últimas cuatro visitas al Mallorca en LaLiga (2V) tras haber perdido en solo uno de sus anteriores 12 encuentros a domicilio ante los baleares en la competición (8V 3E).

El Mallorca no ha perdido su primer partido de una temporada en LaLiga en ninguna de sus últimas ocho campañas (4V 4E), desde una derrota por 3-0 ante el Valencia en agosto de 2008, mientras que el Real Madrid no ha perdido ese primer encuentro en las últimas 15 temporadas (11V 4E), desde un 2-1 ante el Deportivo de La Coruña en agosto de 2008.

El Mallorca no ha perdido ninguno de sus últimos cuatro encuentros en LaLiga (2V 2E) y puede igualar su racha más larga sin derrota en la máxima categoría en la última década (5P 2V 3E en diciembre de 2023).

El Real Madrid no ha perdido ninguno de sus últimos 32 partidos en LaLiga (24V 8E), su mejor racha sin perder de toda su historia en la competición, superando la anterior conseguida entre mayo de 1988 y abril de 1989 con Leo Beenhakker como técnico (30P 21V 9E).

Excluyendo goles en propia meta, el Mallorca ha anotado de cabeza cinco de sus últimos ocho goles ante el Real Madrid en LaLiga, incluido dos de los últimos tres en casa ante los blancos en la competición.

El jugador del Real Madrid, Vinícius Junior, no ha conseguido participar en ningún gol en sus últimos tres encuentros ante el Mallorca en LaLiga, tras haber marcado o asistido en cada uno de los cuatro anteriores ante los baleares en la competición (tres goles y una asistencia).

El jugador del Mallorca, Sergi Darder, terminó la temporada pasada marcando en dos de sus últimos tres encuentros de liga (dos goles), sus dos únicos goles con la camiseta del Mallorca y los mismos que en sus 49 partidos anteriores en la competición.

El nuevo entrenador del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, solo ha ganado un partido de los 13 encuentros que ha disputado en LaLiga contra el Real Madrid (3E 9D), un 4-2 con la Real Sociedad en agosto de 2014 contra, precisamente, Carlo Ancelotti.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha ganado cinco de sus seis encuentros ante el Mallorca en LaLiga, perdiendo el restante en una de sus tres visitas al conjunto bermellón en la competición (1-0 en febrero de 2023).

Real Madrid visita al Mallorca en el Campo de Fútbol de Son Moix por la Jornada 1 de LaLiga 2024-25. | Crédito: @realmadrid / X