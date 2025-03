Como no podía ser de otra forma, Kylian Mbappé apareció para abrir el marcador con un gol en el Real Madrid vs. Rayo Vallecano, por la fecha 27 de LaLiga de España. El delantero francés hizo gala de su velocidad para recibir un gran pase desde la izquierda, pisar el área y amagar a un defensor con el objetivo de perfilarse y definir. Su remate fue cruzado y el arquero Augusto Batalla no pudo hacer nada para atajarlo. Así, el conjunto de Carlo Ancelotti abrió la cuenta a los 30′ y encontró comodidad sobre la cancha. Los blancos marchan segundos en la tabla de posiciones con 57 puntos y, por ahora, están igualando al líder Barcelona.