A casi un año de la separación de Gerard Piqué y Shakira, son pocas las fuentes confiables que han informado sobre la ruptura de la cantante colombiana y el empresario español, siendo una de estas el paparazzi y reportero Jordi Martín, quien se ha vuelto una figura de referencia. Depor te cuenta más del periodista que ha tenido más de una primicia sobre el exfutbolista español y Clara Chía Martí.

Incluso, su labor como “experto” en el tema le permitió al que fuese colaborador en “Sálvame” o “Cazamariposas” brindar entrevista a medios de México, Estados Unidos, Argentino y otros países sobre las últimas noticias de la relación.

Fue así como la celeb de España ha sido testigo de la llegada de Clara Chía Martí como nueva novia del ex FC Barcelona, las canciones que le dedicó la colombiana al padre de sus hijos o el conflicto entre ambos por la custodia de Milan y Sasha.

Como experto en la separación de Piqué y Shakira, el periodista español ha colaborado con programas internacionales como "El gordo y la flaca" (Foto: Jordi Martín / Instagram)

CLARA CHÍA Y PIQUÉ SOLICITAN ORDEN ALEJAMIENTO CONTRA JORDI MARTÍN

De acuerdo con LOC de El Mundo, Gerard Piqué y Clara Chía Martí han interpuesto una denuncia contra el paparazzo Jordi Martín, solicitando que este se mantenga alejado debido a lo que, señalaron, es un acoso constante a su libertad.

En su publicación, el portal asegura haber tenido acceso exclusivo al documento legal, donde se indica que este no se pueda acercar a menos de 3.000 metros de sus posiciones, esto aunque el reportero se encuentre en la vía pública trabajando, tal como indica la ley española.

La demanda habría sido interpuesta el pasado 10 de mayo en la comisaría de Barcelona, denunciando que 6 días atrás, este los había fotografiado en un estacionamiento, lo cual es una zona privada, algo que la defensa de Martín alegó como parte de su trabajo en una ubicación legal.

Del mismo modo, en el documento se especifica que los tres involucrados, el empresario con su novia como demandantes y el periodista en el rol de acusado, se verán las caras el 7 de junio de 2023 a las 23: 30 horas en una citación.

BIOGRAFÍA DE JORDI MARTÍN

Jordi Martín es un periodista y paparazzo muy popular en la televisión catalana, reconocido por su participación en programas de entretenimiento y “del corazón”, abordando las relaciones sentimentales de muchos famosos.

Sin embargo, el reportero ganaría fama internacional gracias a su cobertura de la ruptura de Gerard Piqué y Shakira, así como la exposición de Clara Chía Martí como nueva pareja del empresario de la Kings League.

De hecho, fue Martín quien habría tomado la famosa foto de la reunión a la que asistió la pareja y que la presentó al mundo como la causante de la ruptura de la colombiana y el catalán, pues este la habría engañado con la joven trabajadora de Kosmos.

Las primeras fotos de Clara Chía Martí y Gerard Piqué habrían sido expuestas por Jordi Martín (Foto: Revista Hola)

Si bien se ha mostrado en favor de Shakira, el reportero ha sido duramente criticado debido a las imágenes que le tomó a la colombiana en compañía de sus hijos, por lo que esta realizó una publicación solicitando respeto por sus hijos.

“Mi vida como figura pública, es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mí y de mi familia. Sin embargo, mis hijos, Milan y Sasha han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzi y varios medios de comunicación en Barcelona”, indicó en una publicación.

LAS CONTROVERSIAS DE JORDI MARTÍN

La tensa relación de Jordi Martín con Gerard Piqué no sería el único caso que protagonizó el paparazzo, pues su labor como periodista del corazón lo ha llevado a conflictos con otras figuras a las que ha conseguido incomodar con sus seguimientos y comentarios en televisión.

La polémica con Mila Ximénez

Una de sus “víctimas” fue Mila Ximénez, a la que amenazaría de exponer sus secretos si seguía cuestionando sus métodos, pues el plató de “Sálvame” criticó su manera de seguir a diversas figuras.

“No me vuelvas a advertir en tu vida, te reto a que largues lo que te dé la gana, pero luego no te cag**s, mantén el tipo, ven y di lo que tengas que decir, se acabó”, respondió la conductora de 69 años.

La pelea con David Bustamante

La disputa con el cantante podría ser uno de los episodios más controversiales del reportero, pues ambos se encontraron en un club nocturno donde el intérprete de “Dos hombres y un destino” lo habría atacado cuando este intentó a la fuerza obtener información de su nueva novia.

Tras un juicio, la justicia española dictaminó que la agresión no ocurrió, por lo que Bustamante solicitó una rectificación, indicando que Martín le cerró el paso con su vehículo en un intento por tomar fotografías de la pareja.

David Bustamante tuvo un encuentro con Jordi Martín (Foto: La Voz / Instagram)

La “traición” a Luis Rollán

Durante su paso por “Sálvame” y “Sálvame Snow Week”, el paparazzo tuvo una gran relación con el colaborador Luis Rollán, mostrándose muy unidos y abrazados en varios segmentos, algo que cambiaría por una acusación de Martín.

De acuerdo con el reportero, su amigo del alma, y con quien se especuló que tuvo una relación, había traicionado a Laura Matamoros, Ylenia y Rafa Mora vendiendo sus secretos para conseguir exclusivas.