El puertorriqueño Rauw Alejandro se encuentra en el foco de la atención luego del tema romántico que ha dejado sentido a todo el ambiente musical urbano. Para muchos, el intérprete de éxitos como “Perreo Pesau” y “Todo de ti” le envió un emotivo mensaje de reconciliación y amor hacia su expareja, la española Rosalía.

Al parecer, los rumores de infidelidad quedaron ampliamente superados tras las aclaraciones que tuvo Rauw Alejandro en las últimas horas. Y es que el exponente del género urbano decidió zanjar de una vez por todas las especulaciones con “Hayami Hana”, su nuevo éxito y del que se cree es un mensaje para Rosalía.

En varias partes de la canción se puede evidenciar el amor que siente Rauw por su examada, con frases como: “Hoy te dejo de escribir, no de querer (...) Tú me curas el corazón. Todas esas noches en casa bailando nuestra canción. Y si la vida me junta contigo en otra ocasión, yo no le discuto al destino la razón”.

La cantante catalana se separó de Rauw Alejandro tras varios años de relación (Foto: Rosalía / Instagram)

Pero más allá del tono romántico del sencillo, es evidente que el boricua deja gran parte de su sentir en esta canción que en japonés significa “chica de gran belleza, única y peculiar”. Y aunque ni el propio Rauw ha confirmado o desmentido tales rumores, todo hace pensar que esa es la forma en que el cantante de reggaetón ve a su ahora exprometida.

¿QUÉ DIJO LA HERMANA DE RAUW ALEJANDRO SOBRE “HAYAMI HANA”?

Como era de esperarse, el círculo íntimo de los cantantes decidió tomar postura respecto al tema que ya ha despertado la curiosidad de la parejita. Una de ellas fue Paola Ocasio Ruiz, la hermana de Rauw Alejandro y excuñada de Rosalía.

A diferencia de la reacción de los fanáticos, Ocasio Ruiz subió una historia a sus redes sociales mostrando apoyo a su hermano, además de reflexionar acerca del difícil momento que atraviesa la pareja en estas fechas.

Sin embargo, no dejó de llamar la atención una frase que escribió la joven en su feed de Instagram y que ha causado gran revuelo entre los seguidores de Rauw Alejandro.’’Cada uno va sanando a su manera’'.

Asimismo, la familiar del autor de “Saturno” también publicó una oración acompañada de un corazón de vendas y una flor de fondo que simboliza la portada de la canción de su hermano.

Con tal gesto queda demostrado que el entorno del cantante está más unido que nunca, en especial, luego de la tormenta de rumores que han surgido alrededor de él.

LA AUSENCIA DE ROSALÍA TRAS CANCIÓN DE SU EXNOVIO

Mientras millones de personas comentan sobre la canción de Rauw Alejandro, la protagonista de este melódico sencillo sigue sin hacer acto de presencia ni decir palabra alguna sobre el gesto del puertorriqueño.

Por ahora, se espera que la famosa “Motomami” diga algo sobre el gesto de quien fuese su prometido hasta mediados de julio, pues el “Hayami Hana” es una clara invitación a la reconciliación y la paz entre dos personas que se amaron con demasiada intensidad.