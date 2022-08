No te quedes atrás. Una fiesta común y corriente, donde todos la pasan bien, tranquilos, típica reunión de adultos emparejados que no buscan acabar hasta madre, pero que si no fuera porque hay un fantasma, todo estaría normal. Este acertijo visual te pide que te tomes un respiro, analices y encuentres rápidamente este infiltrado a la fiesta, pero que no dejes pasar. La prueba que te llevará a tus límites visuales y sensoriales.

Abre los ojos como nunca y pon toda la atención del mundo. Tendrás que hallar al infiltrado esta fiesta sin que el miedo te gane. Esta prueba es fácil de resolver, pero no todos lo logran en el menor tiempo posible.

Tu misión es sencilla, pero no por eso menosprecies este acertijo visual que viene siendo tendencia en diferentes plataformas. Conoce de qué estás hecho, tus principales habilidades y la capacidad para resolver problemas.

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

¿Logras identificar al fantasma? El acertijo viral que confundió al 85% en 7 segundos. (Foto: Genial.Guru)

¿Aún no lo terminas de resolver? ¿Qué pasó, amiguito? Si es así, lamentamos haberte complicado, entonces, tómate unos segundos de más, pero no excedas el tiempo límite, porque no es un acertijo complicado.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Pues viste la imagen y no diste con la respuesta, pero no te preocupes. Nuestra misión es enseñarte todos los objetivos por los que llegaste hasta aquí. Si fijas tu vista por donde está la pareja de la izquierda, casi pegado al piso, ahí está el infiltrado. He ahí la respuesta.

Solución del acertijo viral que confundió al 85% en 7 segundos: aquí está el infiltrado. (Foto: Genial.Guru)

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.