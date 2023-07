Los creadores de contenido de España, en los últimos años, han tenido un crecimiento notable que incluso los ha llevado a traspasar fronteras y ser vistos masivamente por países de América Latina. Sin embargo, las polémicas nunca faltan y The Grefg es uno de ellos por haberse mudado a Andorra.

Por el año 2021, una gran cantidad de estos jóvenes empezaron a dejar su país natal para radicar oficialmente en Andorra, un territorio muy cercano y algo extraño para muchos. The Grefg también se unió a ellos. La razón de esta mudanza fue el elevado costo de impuestos que estas estrellas digitales tenían que pagar en suelo nacional.

Andorra les ofrecía una especie de “paraíso fiscal” y tranquilidad en su vida, ya que se quedaban con más dinero de sus ganancias y podían transitar las calles con mayor tranquilidad. Todo porque, en España, estos muchachos eran muy famosos, provocando que la mayoría de adolescentes y niños quieran tomarse fotos con ellos. Prácticamente, no podían salir de sus casas y hacer unas actividades de persona común y corriente.

Sin embargo, este tema fue muy criticado por la opinión pública española, al punto de que muchos los tildaron de haber traicionado su patria, pues no querían pagar los impuestos que la ley les exigía.

Para esa época, David Cánovas, más conocido como The Grefg, fue invitado a “El Hormiguero”, famoso programa de entrevistas conducido por Pablo Motos. Evidentemente, uno de los temas a tocar sería la polémica de todos los creadores de contenido yéndose a Andorra, pero ello generó un ambiente de tensión y hasta de incomodidad por parte del invitado.

The Grefg fue invitado a "El Hormiguero" en el año 2021 (Foto: Antena 3)

THE GREFG COMO INVITADO EN “EL HORMIGUERO”

Después de aquella visita al plató de “El Hormiguero”, The Grefg no había hablado de lo que pasó o de su sentir en ese momento. Y si lo hizo, paso desapercibido. En resumidas cuentas, ese tema ha sido evitado por muchos años, pero ya no más, pues el español ha dado una entrevista y han tocado ese momento en su vida.

Jordi Wild, otro youtuber muy famoso en España, invitó al protagonista de este artículo para tener una entrevista con tintes de verano, pero, en medio de la conversación, al presentador no se le pasó el tema ocurrido en “El Hormiguero” y fue así que se inició un discurso sin tapujos sobre lo ocurrido aquella noche un poco confusa.

¿POR QUÉ THE GREFG ASISTIÓ AL PROGRAMA?

En primer lugar, The Grefg reconoció que el tema de Andorra iba a ser mencionado en la entrevista porque era el tema del momento. Pese a ello, él decidió ir porque le hacía ilusión, ya que, de niño, el consumía mucho el show y, en otras palabras, era como un sueño para él, sin imaginarse la tensión que se crearía allí.

“‘El Hormiguero’ es un programa que consumía mucho de pequeño, por eso me hacía ilusión ir allí. Obviamente, TheGrefg en ‘El Hormiguero’ era traer a un youtuber de Andorra para preguntarle sobre esas cosas. Me hicieron una entrevista bastante abierta, aunque Pablo Motos estaba ansioso por preguntarme sobre ello”, relató.

Así mismo, confesó que tenía la intención de que la gente cambie de opinión sobre irse a vivir a Andorra, por lo que preparó un discurso al respecto, del cual se siente muy orgulloso en la actualidad.

“Yo lo vi como una oportunidad para dar visibilidad a que puedes vivir en Andorra y no ser un asesino, porque en ese momento se estaba poniendo la cosa tan turbia que todo lo que veías eran críticas. Era una oportunidad para dar la cara a una persona que se mudó a Andorra y lleva viviendo tantos años allí, una oportunidad para poder explicar las cosas. Para mí, aquel discurso que di fue uno de los mejores que he hecho en público”, añadió.

¿QUÉ SINTIÓ LUEGO DE LA ENTREVISTA EN “EL HORMIGUERO”?

Luego de haber visto los videos de la entrevista, The Grefg reconoció que había ido a una “matanza” por la forma en la que se abordó el tema y en las preguntas del entrevistador. Sin embargo, el joven reconoció que, fuera de cámaras, todos le trataron muy bien, incluyendo Pablo Motos.

“Me dije, ‘joder, he venido a una matanza’. Estaba en un sitio y me estaban tirando cuchillos. No le tengo ninguna rabia, me trataron súper bien y tal, fuera de la entrevista. Pablo Motos vino, me saludó y estuvimos conversando un ratito”, confesó el joven streamer.

¿VOLVERÍA A IR?

En la entrevista con Jordi Wild, The Grefg confesó que, luego de esa famosa entrevista, recibió la invitación de volver, pero él respondió que no porque estaba más tranquilo con su vida.

También dejó en claro que, cuando pasa por la calle, ese programa es uno de los temas que más le recuerdan, demostrando que aquella entrevista fue algo muy fuerte en lo que va de su carrera como creador de contenido.