Shakira les desea un feliz Día de las Madres a todas aquellas mujeres que conocen lo que significa el amor incondicional que se tiene hacia los hijos. En su nueva canción, titulada “Acróstico”, la cantante colombiana ha dejado de lado las tiraderas a Gerard Piqué y se ha enfocado a expresar su inmenso cariño hacia Milán y Sasha. Conoce la letra, video y significado del tema.

Tal como había anunciado, el 11 de mayo de 2023 a las 7 pm, se publicó el más reciente sencillo de la intérprete de Barranquilla.

El lanzamiento llega después de una temporada ajetreada, donde ha creado algunos de los temas más sonado de los últimos meses: “TQG”, “Te felicito”, “BZRP Sessions 53″ y “Monotonía.

En esta ocasión, no ha colaborado con otro artista, pues es una canción muy personal.

EL SIGNIFICADO DE “ACRÓSTICO” DE SHAKIRA

Como habíamos sospechado, “Acróstico” es una canción que Shakira dedicada a sus hijos, Milán y Sasha.

En la letra, la artista colombiana habla acerca de haberse sentido traicionada y herida en el amor, seguramente por la infidelidad de Gerard Piqué, pero que lo que siente por sus niños la hace ver que existen formas más puras al momento de querer.

Pese a los difíciles meses que pasó después de su ruptura, estar al lado de Milán y Sasha (cuyos nombres se escriben en el video ilustrado), hace que se “sienta mejor” y que quererlos “sirve de anestesia al dolor”.

Tal como lo dice el título de la canción de Shakira, se forma un acróstico con las letras de los nombres de sus hijos (Foto: Shakira / YouTube)

Como cualquier madre, Shakira tiene un amor inmenso hacia sus hijos y estaría dispuesta a hacer lo que sea por ellos. Tal como lo menciona la letra “lo único que quiero es tu felicidad”, por lo que la artista incluso realizó un pedido público a los medios de comunicación el pasado 10 de abril para darles privacidad a los pequeños.

En el video musical, que en realidad es una tierna ilustración que parece de libro infantil, se retrata a una mamá pájaro que protege a sus hijos de la tormenta, para que luego los tres partan juntos hacia el horizonte. Probablemente, esto representa su mudanza a Miami, en busca de un nuevo comienzo.

VIDEO MUSICAL DE “ACRÓSTICO” - SHAKIRA

LETRA COMPLETA DE “ACRÓSTICO” DE SHAKIRA

“Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame que te voy a escuchar…

Y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla,

Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios,

Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan,

los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Si ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy”.