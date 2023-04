Ahora que Shakira se ha mudado a Miami con sus hijos, la casa que compartía con su expareja ha sido puesta a la venta. La mansión ubicada en Barcelona habría sido escenario de muchos de los encuentros de Gerard Piqué con su nueva novia, Clara Chía Martí. Aquí te contamos cuánto vale.

Al parecer, el exfutbolista tampoco se siente cómodo en la casa que compartía con la cantante colombiana y prefiere vivir, por el momento, en su lujoso departamento en la Calle Muntane. Algo curioso, considerando que, según los rumores, no tuvo problema de llevar a la Chía Martí a la mansión cuando todavía estaba casado.

La intérprete de “Monotonía” había vivido en dicha casa desde el 2012, cuando decidió mudarse a España con su pareja y no fue hasta principios de abril que la dejó para asentarse en un lujoso barrio de Miami Beach.

De acuerdo con Celebrity Net Worth, en su momento, la casa ubicada en Esplugues de LLobregat, habría costado cerca de 4.8 millones de dólares. Sin embargo, más de una década y varias remodelaciones después, ha aumentado su valor.

En la época de celebraciones de Halloween, Shakira colocó una bruja como decoración en los exteriores de su casa en Barcelona (Foto: Europa Press)

EL PRECIO DE LA CASA DE SHAKIRA Y GERARD PIQUÉ EN BARCELONA

La casa que dejó Shakira en Barcelona, y donde vivió por muchos años con Gerard Piqué, estaría valorizada en 14 millones de euros. Según la información del medio español, Socialité, la mansión ha sido puesta a la venta, algo que se sospechaba que iba a ocurrir por las visitas de trabajadoras inmobiliarias a la propiedad, tal como se vio en las imágenes publicadas por La Vanguardia.

“Sé de muy buena fuente que la casa está a la venta por 14 millones de euros”, aseguró la periodista María Patiño en el programa de televisión.

La casa de Esplugues de LLobregat prácticamente ha triplicado su valor, pese a estar ubicada al lado de los señores Piqué Bernabéu, los suegritos Shakira.

Fuera de bromas, la propiedad es una de las más lujosas de la zona, pues no solo cuenta con diversas habitaciones, sino que también con varios espacios de ocio, como una piscina con cascada, tres salones comedor, una cancha de tenis y una amplia terraza al aire libre.

¿QUIÉN SE QUEDÓ CON LA CASA DE BARCELONA?

Aparentemente, Shakira ya no es dueña de la casa de Barcelona. Aunque no sabemos cómo ha sido el acuerdo tras bambalinas, lo cierto es que el inmueble ahora está a manos de Inversiones BCN Two & Two SL, empresa administrada por Joan Piqué, el padre del deportista amante de los relojes Casio.

“Tuve acceso a las escrituras y me llevé una sorpresa, porque en 2012, la compran Piqué y Shakira a nombre de una corporación registrada en Barcelona, pero a día de hoy, en esa compañía, ya solo salen Piqué y su papá. Shakira ya no sale”, explicó Jordi Martin , el el cronista y paparazzi en el programa de TV Intrusos.