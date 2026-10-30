ARABIA SAUDITA, 30/10/2026.- Consulta a qué hora empieza Canelo vs. Mbilli este 31 de octubre en Arabia Saudita y revisa los horarios de transmisión para toda Latinoamérica. FOTO DE DAZN
ARABIA SAUDITA, 30/10/2026.- Consulta a qué hora empieza Canelo vs. Mbilli este 31 de octubre en Arabia Saudita y revisa los horarios de transmisión para toda Latinoamérica. FOTO DE DAZN

Saúl “Canelo” Álvarez sostendrá uno de los desafíos más importantes de su regreso a la élite ante el invicto Christian Mbilli por el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El mexicano buscará recuperar el protagonismo en las 168 libras tras su derrota ante Terence Crawford, mientras que el franco-camerunés tendrá la oportunidad de consolidarse como campeón frente a una de las grandes figuras del pugilismo internacional. Riad, Arabia Saudita, será el escenario de este combate estelar, pactado a 12 asaltos, que encabezará la cartelera del sábado 31 de octubre.

¿A qué hora pelea Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli hoy en Arabia Saudita?

El enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli está programado para este sábado 31 de octubre en Riad. Ambos boxeadores disputarán el título mundial supermediano del CMB en un combate pactado a 12 asaltos.

De acuerdo con el calendario de DAZN, la cartelera preliminar comenzará a las 4:00 p. m. en Arabia Saudita y la transmisión principal de pago por evento arrancará a las 7:30 p. m. La entrada de los protagonistas al cuadrilátero está prevista para aproximadamente las 11:00 p. m., aunque el horario puede variar dependiendo de la duración de los enfrentamientos anteriores.

PROGRAMACIÓN EN ARABIA SAUDITAHORA LOCAL
Inicio de las peleas preliminares4:00 p. m.
Inicio de la transmisión DAZN PPV7:30 p. m.
Caminata al ring de Canelo y Mbilli11:00 p. m.
Inicio estimado del combate estelarDespués de las presentaciones

¿A qué hora empieza Canelo vs. Mbilli en México y otros países?

Los aficionados de América Latina podrán seguir el combate durante la tarde y noche del sábado 31 de octubre. La diferencia horaria con Arabia Saudita modifica la hora de inicio en cada territorio: en México y varios países de Centroamérica la pelea estelar está prevista para las 2:00 p. m.; en Perú y Colombia, para las 3:00 p. m.; y en Argentina, Chile y Uruguay, para las 5:00 p. m.

La siguiente tabla presenta la hora estimada de entrada al ring de Canelo Álvarez y Christian Mbilli en los principales países de Latinoamérica y otros mercados de la región.

PAÍS / REGIÓNFECHAHORA DE LA PELEA ESTELAR
México (Ciudad de México)Sábado 31 de octubre2:00 p. m.
GuatemalaSábado 31 de octubre2:00 p. m.
BeliceSábado 31 de octubre2:00 p. m.
HondurasSábado 31 de octubre2:00 p. m.
El SalvadorSábado 31 de octubre2:00 p. m.
NicaraguaSábado 31 de octubre2:00 p. m.
Costa RicaSábado 31 de octubre2:00 p. m.
PanamáSábado 31 de octubre3:00 p. m.
ColombiaSábado 31 de octubre3:00 p. m.
PerúSábado 31 de octubre3:00 p. m.
Ecuador (Quito)Sábado 31 de octubre3:00 p. m.
JamaicaSábado 31 de octubre3:00 p. m.
HaitíSábado 31 de octubre4:00 p. m.
CubaSábado 31 de octubre4:00 p. m.
República DominicanaSábado 31 de octubre4:00 p. m.
Puerto RicoSábado 31 de octubre4:00 p. m.
VenezuelaSábado 31 de octubre4:00 p. m.
BoliviaSábado 31 de octubre4:00 p. m.
GuyanaSábado 31 de octubre4:00 p. m.
SurinamSábado 31 de octubre5:00 p. m.
Brasil (Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro)Sábado 31 de octubre5:00 p. m.
ParaguaySábado 31 de octubre5:00 p. m.
Chile (Santiago)Sábado 31 de octubre5:00 p. m.
ArgentinaSábado 31 de octubre5:00 p. m.
UruguaySábado 31 de octubre5:00 p. m.
Estados Unidos (Este)Sábado 31 de octubre4:00 p. m.
Estados Unidos (Pacífico)Sábado 31 de octubre1:00 p. m.
EspañaSábado 31 de octubre9:00 p. m.
Arabia Saudita (Riad)Sábado 31 de octubre11:00 p. m.

Los horarios corresponden a la caminata estimada al ring, no al inicio de toda la cartelera. En países con varias zonas horarias, como México, Brasil y Estados Unidos, se indica una ciudad o región de referencia.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC