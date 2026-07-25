La pelea Lit Killah vs. Kidd Keo es uno de los enfrentamientos más esperados de La Velada del Año 6. Los dos referentes de la escena urbana dejarán de lado los micrófonos para medirse sobre el ring en un combate que promete intensidad, espectáculo y una gran carga de rivalidad. Con millones de seguidores alrededor del mundo, ambos buscarán demostrar que también tienen lo necesario para brillar en el boxeo.

El argentino llega decidido a imponer su velocidad y preparación física, mientras que el español confía en su fortaleza y determinación para sorprender a su rival. Más allá del resultado, el duelo representa un choque de estilos y personalidades que ha despertado una enorme expectativa entre los fanáticos de la música y el entretenimiento digital.

Con el ambiente del Estadio La Cartuja de Sevilla como escenario, Lit Killah y Kidd Keo protagonizarán una de las peleas más llamativas de La Velada del Año 6, en un evento que promete emociones de principio a fin.

¿A qué hora empieza la Velada del Año 6?

La Velada del Año 6 está pactada para iniciar a las 7:00 p.m. en España y 2:00 p.m. en Argentina. Lit Killah y Kidd Keo serán la séptima pelea de la noche, por lo que estarán subiendo al ring (aproximadamente) a las 11:00 p.m. de España y 6:00 p.m. de Argentina.

Estados Unidos: 14:00 horas (Oeste), 15:00 horas (Montaña), 16:00 horas (Centro) y 17:00 horas (Este)

México: 15:00 horas

Guatemala: 15:00 horas

El Salvador: 15:00 horas

Honduras: 15:00 horas

Nicaragua: 15:00 horas

Costa Rica: 15:00 horas

Panamá: 16:00 horas

Colombia: 16:00 horas

Perú: 16:00 horas

Ecuador: 16:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Bolivia: 17:00 horas

Puerto Rico: 17:00 horas

República Dominicana: 17:00 horas

Uruguay: 18:00 horas

Argentina: 18:00 horas

Paraguay: 18:00 horas

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Resultados completos de la Velada del Año 6 que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Microsoft Copilot.

¿Dónde ver la pelea de Lit Killah vs. Kidd Keo por la Velada del Año 6?

La Velada del Año 6 podrá seguirse de forma gratuita y en directo a través de los canales de Twitch, YouTube y TikTok de Ibai Llanos. Solo debes ingresar al canal del streamer español y podrás ver en vivo la pelea de Lit Killah vs. Kidd Keo.

¿Quién es Lit Killah?

Su nombre real es Mauro Román Monzón, pero alcanzó la fama bajo el nombre artístico de Lit Killah. Gracias a su talento para el freestyle y desenvolvimiento escénico, se convirtió en uno de los artistas más influyentes en el género urbano latinoamericano.

Con el paso del tiempo, dejó los escenarios de improvisación para enfocarse en la música. Canciones como Apaga el celular, Flexin’ y Entre nosotros acumulan millones de reproducciones y lo han consolidado como un referente de la nueva generación de artistas argentinos.

Ahora, Lit Killah afrontará un desafío completamente diferente. Cambiará el micrófono por los guantes para subirse al ring en La Velada del Año 6, donde enfrentará al español Kidd Keo en uno de los combates más llamativos del evento.

¿Quién es Kidd Leo?

Kidd Keo es un rapero y compositor español que se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas del trap en habla hispana. Nacido en Alicante, destacó por desarrollar un estilo propio influenciado por el hip hop y el trap estadounidense, combinando letras en español e inglés, una propuesta que lo diferenció desde el inicio de su carrera.

Su crecimiento en la industria musical llegó gracias a una serie de sencillos que alcanzaron millones de reproducciones en plataformas digitales y le permitieron construir una sólida comunidad de seguidores dentro y fuera de España. Con el paso de los años, ha colaborado con diversos artistas del género urbano y se ha convertido en un referente para una nueva generación de músicos.

En 2026, Kidd Keo afrontará uno de los mayores retos de su trayectoria al debutar en el boxeo durante La Velada del Año 6. El artista español dejará temporalmente los escenarios para enfrentarse al argentino Lit Killah en un combate que ha despertado una enorme expectativa entre los fanáticos de la música y del evento organizado por Ibai Llanos.

Lit Killah vs. Kidd Keo: Pronóstico

Lit Killah es considerado como favorito para llevarse el triunfo sobre Kidd Keo en la Velada del Año 6. El argentino recibió un 83,6% de probabilidad para salir airoso del cuadrilátero. Mientras que Kidd Keo registra un 16,4% de victoria.