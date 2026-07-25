El combate coestelar de La Velada del Año VI de Ibai Llanos será Yo Soy Plex vs. Fernanfloo. Ambos harán su debut en este evento de boxeo, aunque es Plex quien podría tener una ligera ventaja por lo visto en los entrenamientos previos a la realización del certamen. A continuación, te dejo con la hora de inicio y dónde puedes ver la transmisión de la pelea de Yo Soy Plex vs. Fernanfloo desde Estados Unidos, España y México .

¿A qué hora y dónde ver la pelea Yo Soy Plex vs. Fernanfloo EN VIVO por La Velada del Año VI?

La pelea entre YoSoyPlex y Fernanfloo está programada como el penúltimo combate de La Velada del Año VI, por lo que su inicio dependerá del desarrollo de las peleas anteriores y de las presentaciones musicales. De acuerdo con el cronograma estimado del evento, ambos creadores de contenido subirían al ring alrededor de las 1:10 horas de España del domingo 26, en uno de los enfrentamientos más esperados de la noche.

En otros países, el combate comenzaría aproximadamente a las 17:10 horas del centro de México y a las 19:10 horas del Este de Estados Unidos (ET), mientras que en la Costa Oeste de Estados Unidos (PT) sería alrededor de las 16:10 horas. Al tratarse de una hora estimada, el inicio puede adelantarse o retrasarse dependiendo de la duración de los combates previos y del desarrollo general del espectáculo.

País Hora estimada de la pelea Argentina 20:00 (sábado 25 de julio) Chile 19:00 (sábado 25 de julio) Colombia 18:00 (sábado 25 de julio) Ecuador 18:00 (sábado 25 de julio) Perú 18:00 (sábado 25 de julio) Paraguay 20:00 (sábado 25 de julio) Uruguay 20:00 (sábado 25 de julio) Venezuela 19:00 (sábado 25 de julio)

Para ver la pelea de Yo Soy Plex vs. Fernanfloo, será a través del canal de Twitch de Ibai Llanos, única alternativa para poder seguir este evento minuto a minuto de inicio a fin.