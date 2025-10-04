Magomed Ankalaev y Alex Pereira vuelven a enfrentarse en UFC 320 por el título semipesado. (Foto: UFC Europe)
Magomed Ankalaev y Alex Pereira vuelven a enfrentarse en UFC 320 por el título semipesado. (Foto: UFC Europe)

La revancha más esperada del peso semipesado ya está aquí. Magomed Ankalaev y Alex Pereira se enfrentan este sábado 4 de octubre en el UFC 320, desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, en una pelea estelar que promete acción total. El ruso sorprendió al mundo en marzo al derrotar a Pereira en el UFC 313, arrebatándole el cinturón y dejando abierta la puerta para esta segunda batalla. Ahora, el brasileño “Poatan” busca recuperar el trono de las 205 libras en un duelo que paralizará al planeta.

¿A qué hora empieza UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2?

La velada de UFC 320 tendrá distintos horarios según el país:

Estados Unidos

  • Preliminares anticipadas: 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT
  • Preliminares: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT
  • Cartelera principal: 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT
  • Ankalaev vs Pereira 2: alrededor de las 00:20 a.m. ET (domingo)

México

  • Preliminares anticipadas: 17:00 CDMX
  • Preliminares: 19:00 CDMX
  • Cartelera principal: 20:00 CDMX
  • Ankalaev vs Pereira 2: 22:20 CDMX

España

  • Preliminares anticipadas: 00:00 (domingo 5 de octubre)
  • Preliminares: 02:00 (domingo)
  • Cartelera principal: 04:00 (domingo)
  • Ankalaev vs Pereira 2: 06:20 (domingo)

¿En qué canal pasan UFC 320 hoy 4 de octubre?

  • Estados Unidos: ESPN+ (evento completo)
  • México: Fox Sports Premium (TV y streaming)
  • España: Max (streaming)
  • Argentina y Sudamérica: Disney+ (streaming) y ESPN (solo preliminares)

UFC 320: una noche histórica en Las Vegas

Además de la revancha entre Ankalaev y Pereira, la cartelera incluye duelos imperdibles:

  • Merab Dvalishvili vs. Cory Sandhagen (peso gallo, título)
  • Jiri Prochazka vs. Khalil Rountree Jr. (semipesado)
  • Josh Emmett vs. Youssef Zalal (pluma)
  • Abusupiyan Magomedov vs. Joe Pyfer (medio)

El evento promete ser uno de los más grandes del año, con el foco puesto en el desenlace de una rivalidad que ya tiene historia y que definirá quién manda en la división de las 205 libras.

