Este sábado 10 de octubre hay un evento imperdible. Estoy hablando del WWE Money in the Bank 2026, que se llevará a cabo en el Smoothie King Center en Nueva Orleans, Luisiana (Estados Unidos). Para que lo puedas disfrutar EN VIVO y EN DIRECTO, revisa en esta nota a qué hora empieza y en qué canal lo transmitirán.
Cartelera completa del evento WWE Money in the Bank 2026
- Campeonato Mundial de Peso Pesado: Roman Reigns (campeón) vs. LA Knight.
- Campeonato Mundial Femenino: Stephanie Vaquer (campeona) vs. Liv Morgan vs. Becky Lynch.
- Money in the Bank masculino: CM Punk vs. Trick Williams vs. Kevin Owens vs. Bron Breakker vs. Penta vs. Je’Von Evans.
- Money in the Bank femenino: Roxanne Perez vs. Sol Ruca vs. Lash Legend vs. Lola Vice vs. Jacy Jayne vs. Tiffany Stratton.
- Combate individual: Oba Femi vs. Bronson Reed.
¿A qué hora ver EN VIVO el evento WWE Money in the Bank 2026 en distintos países del mundo?
Para que veas el evento WWE Money in the Bank 2026 este sábado 10 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 6:00 pm
- Estados Unidos (CT): 5:00 pm
- Estados Unidos (MT): 4:00 pm
- Estados Unidos (PT): 3:00 pm
- España: 12:00 am del martes 6 de octubre
- México (CDMX): 4:00 pm
- Puerto Rico: 6:00 pm
- República Dominicana: 6:00 pm
- Panamá: 5:00 pm
- Costa Rica: 4:00 pm
- El Salvador: 4:00 pm
- Guatemala: 4:00 pm
- Honduras: 4:00 pm
- Nicaragua: 4:00 pm
- Argentina: 7:00 pm
- Brasil (Brasilia): 7:00 pm
- Uruguay: 7:00 pm
- Chile (Santiago): 7:00 pm
- Paraguay: 7:00 pm
- Bolivia: 6:00 pm
- Venezuela: 6:00 pm
- Ecuador: 5:00 pm
- Perú: 5:00 pm
- Colombia: 5:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el evento WWE Money in the Bank 2026?
Este sábado 10 de octubre se podrá ver el evento WWE Money in the Bank 2026 a través de Netflix en todo Latinoamérica (excepto Puerto Rico) y España. En Estados Unidos, por otro lado, se podrá mirar el evento vía ESPN.