WWE SummerSlam 2026 Night 1 se celebra hoy, sábado 1 de agosto, en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota, con CM Punk y Cody Rhodes como protagonistas del combate estelar por el Campeonato Indiscutible de WWE. La primera jornada del evento comienza a las 6:00 p.m. ET / 5:00 p.m. CT / 3:00 p.m. PT en Estados Unidos, mientras que en México arranca a las 4:00 p.m., en Perú a las 5:00 p.m. y en España a las 12:00 a.m. del domingo. Los aficionados podrán seguir la cartelera mediante ESPN en Estados Unidos y Netflix en España, México y el resto de Latinoamérica.

SummerSlam vuelve a extenderse durante todo un fin de semana después de que WWE estrenara su formato de dos noches en 2025. Esta vez, el U.S. Bank Stadium, casa de los Minnesota Vikings de la NFL, recibe uno de los Premium Live Events más importantes del calendario de WWE.

La atención de este sábado estará concentrada especialmente en CM Punk vs. Cody Rhodes, dos de las principales figuras de la compañía y protagonistas de una rivalidad que llega a Minneapolis con el máximo campeonato de WWE en juego. Pero no será el único atractivo: Brock Lesnar se enfrentará a Oba Femi dentro de Hell in a Cell y Liv Morgan defenderá el Campeonato Mundial Femenino ante IYO SKY.

Lo que debes saber de WWE SummerSlam 2026 Night 1

Fecha: sábado 1 de agosto de 2026.

sábado 1 de agosto de 2026. Hora: 6:00 p.m. ET / 5:00 p.m. CT / 3:00 p.m. PT.

6:00 p.m. ET / 5:00 p.m. CT / 3:00 p.m. PT. Lugar: U.S. Bank Stadium, Minneapolis, Minnesota.

U.S. Bank Stadium, Minneapolis, Minnesota. Combate estelar: CM Punk (c) vs. Cody Rhodes.

CM Punk (c) vs. Cody Rhodes. Dónde ver en Estados Unidos: ESPN.

ESPN. Dónde ver en México, España y Latinoamérica: Netflix.

Netflix. Cartelera: seis combates programados para la Noche 1.

¿A qué hora empieza WWE SummerSlam 2026 Night 1 hoy?

La acción de WWE SummerSlam 2026 Night 1 comenzará a las 6:00 p.m. ET (5:00 p.m. CT / 3:00 p.m. PT) de este sábado en Estados Unidos. Al celebrarse en Minneapolis, el horario local será de las 5:00 p.m. CT.

En Latinoamérica, el horario cambia según el país: México verá comenzar el evento a las 4:00 p.m.; Perú, Colombia y Ecuador a las 5:00 p.m.; y Argentina, Uruguay y Brasil a las 7:00 p.m. En España, la diferencia horaria lleva el inicio hasta la medianoche del domingo 2 de agosto.

Horarios de WWE SummerSlam 2026 Night 1 por país

País / región Hora Día Estados Unidos (ET) 6:00 p.m. Sábado 1 Estados Unidos (CT) 5:00 p.m. Sábado 1 Estados Unidos (MT) 4:00 p.m. Sábado 1 Estados Unidos (PT) 3:00 p.m. Sábado 1 México (CDMX) 4:00 p.m. Sábado 1 Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua 4:00 p.m. Sábado 1 Perú, Colombia y Ecuador 5:00 p.m. Sábado 1 Panamá 5:00 p.m. Sábado 1 Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana 6:00 p.m. Sábado 1 Argentina, Uruguay y Brasil (Brasilia) 7:00 p.m. Sábado 1 Chile (Santiago) 6:00 p.m. Sábado 1 España peninsular 12:00 a.m. Domingo 2 Islas Canarias 11:00 p.m. Sábado 1

¿En qué canal transmiten WWE SummerSlam 2026 Night 1 EN VIVO?

La transmisión de SummerSlam 2026 Night 1 depende del territorio desde el que se vea el evento. ESPN tiene la cobertura para Estados Unidos, mientras que Netflix ofrece SummerSlam para la audiencia internacional, incluyendo México, España y los países de Latinoamérica.

Esto supone una diferencia importante para el público hispano: quienes estén en Estados Unidos deberán buscar el evento dentro de la oferta de ESPN, mientras que los espectadores ubicados en Latinoamérica y España podrán acceder mediante su cuenta de Netflix.

Canales para ver WWE SummerSlam 2026 Night 1

País / región Canal / plataforma Estados Unidos ESPN / ESPN App – ESPN Unlimited México Netflix España Netflix Sudamérica Netflix Centroamérica Netflix Caribe y resto de Latinoamérica Netflix

¿Cómo ver CM Punk vs. Cody Rhodes EN VIVO en Estados Unidos?

Los fanáticos que se encuentren en Estados Unidos podrán ver CM Punk vs. Cody Rhodes y toda la cartelera de SummerSlam Night 1 mediante ESPN. La transmisión comienza a las 6:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CT y 3:00 p.m. PT.

Para el público de Minneapolis y otras ciudades de la zona central estadounidense, el horario que debe tenerse en cuenta es 5:00 p.m. CT.

El combate por el Campeonato Indiscutible de WWE está programado como uno de los grandes atractivos de la jornada, por lo que el horario exacto de ingreso de Punk y Rhodes al ring dependerá de la duración de las luchas anteriores.

¿Cómo ver WWE SummerSlam 2026 Night 1 por Netflix?

Netflix transmitirá WWE SummerSlam 2026 Night 1 en México, España y Latinoamérica. Los suscriptores podrán ingresar a la plataforma desde televisores inteligentes, teléfonos móviles, tablets, computadoras y otros dispositivos compatibles para localizar la transmisión en vivo del evento.

No será necesario contratar un PPV adicional en los territorios donde SummerSlam forma parte de la programación de WWE disponible mediante Netflix. El horario de inicio dependerá de cada país.

CM Punk vs. Cody Rhodes: el gran combate de SummerSlam Night 1

Dos caminos que han definido buena parte de la historia reciente de WWE terminan cruzándose en Minneapolis. CM Punk defenderá el Campeonato Indiscutible de WWE frente a Cody Rhodes, en un duelo entre dos luchadores que conocen tanto la cima de la compañía como el camino que implica regresar hasta ella.

Punk llega con el campeonato en su poder; Rhodes, con la oportunidad de recuperar un lugar en lo más alto. La combinación de título, historia y protagonismo convierte su enfrentamiento en el eje de una Noche 1 que WWE acompañará con otros cinco combates.

Uno de ellos tendrá un escenario especialmente peligroso. Oba Femi y Brock Lesnar se enfrentarán en Hell in a Cell, mientras que Liv Morgan pondrá en juego el Campeonato Mundial Femenino frente a IYO SKY.

Cartelera de WWE SummerSlam 2026 Night 1: luchas del sábado 1 de agosto

La Noche 1 de SummerSlam 2026 contará con seis combates anunciados. Esta es la programación correspondiente exclusivamente al sábado 1 de agosto:

Combate Estipulación CM Punk (c) vs. Cody Rhodes Campeonato Indiscutible de WWE Oba Femi vs. Brock Lesnar Hell in a Cell Liv Morgan (c) vs. IYO SKY Campeonato Mundial Femenino Gunther vs. Nick Aldis Combate individual LA Knight, Solo Sikoa & Royce Keys vs. Jacob Fatu & The Usos Combate de seis hombres The Bella Twins & Paige vs. Fatal Influence Combate de seis mujeres

¿A qué hora será la pelea CM Punk vs. Cody Rhodes?

WWE SummerSlam comienza a las 6:00 p.m. ET, pero eso no significa que CM Punk vs. Cody Rhodes vaya a iniciar a esa hora. Al tratarse del combate estelar, su aparición dependerá del desarrollo y duración de las luchas programadas previamente.

Por ello, no existe una hora exacta garantizada para CM Punk vs. Cody Rhodes. La recomendación para quienes quieran seguir el enfrentamiento es conectarse desde el comienzo de SummerSlam Night 1 para evitar perderse cualquier cambio en el orden de la cartelera.

¿Dónde se realiza WWE SummerSlam 2026?

SummerSlam 2026 tiene como escenario el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota, recinto inaugurado en 2016 y conocido principalmente por ser la casa de los Minnesota Vikings.

El estadio recibe las dos jornadas de SummerSlam durante el fin de semana del 1 y 2 de agosto, aunque la programación detallada en esta guía corresponde únicamente a Night 1 del sábado.

Ficha de WWE SummerSlam 2026 Night 1

Información Detalle Evento WWE SummerSlam 2026 Fecha Sábado 1 de agosto Hora ET 6:00 p.m. Hora CT 5:00 p.m. Hora PT 3:00 p.m. Sede U.S. Bank Stadium Ciudad Minneapolis, Minnesota Main event CM Punk (c) vs. Cody Rhodes Título en juego Campeonato Indiscutible de WWE TV/streaming en USA ESPN México y Latinoamérica Netflix España Netflix

Análisis de Noé Yactayo

“CM Punk vs. Cody Rhodes tiene suficientes argumentos para ser mucho más que una lucha por el Campeonato Indiscutible de WWE. Ambos representan caminos diferentes hacia la cima: salieron de la compañía, reconstruyeron sus carreras y regresaron convertidos nuevamente en protagonistas. Ahora se encuentran en uno de los escenarios más importantes del año y con el máximo título de por medio.

Cody parece tener más que perder. Una derrota podría obligarlo a reconstruir otra vez su camino hacia el campeonato, mientras que una victoria confirmaría su lugar como uno de los pilares de la WWE actual. Para Punk, retener ante un rival de esta magnitud serviría para darle todavía más peso a su reinado.

La clave estará en conseguir que el resultado tenga consecuencias. Más allá de quién abandone Minneapolis con el cinturón, SummerSlam puede marcar el rumbo de ambos durante los próximos meses y abrir una nueva etapa en una rivalidad que todavía tiene margen para crecer".