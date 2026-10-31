Saúl “Canelo” Álvarez sostendrá uno de los desafíos más importantes de su regreso a la élite ante el invicto Christian Mbilli por el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El mexicano buscará recuperar el protagonismo en las 168 libras tras su derrota ante Terence Crawford, mientras que el franco-camerunés tendrá la oportunidad de consolidarse como campeón frente a una de las grandes figuras del pugilismo internacional. Riad, Arabia Saudita, será el escenario de este combate estelar, pactado a 12 asaltos, que encabezará la cartelera del sábado 31 de octubre.

¿A qué hora pelea Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli hoy en Arabia Saudita?

El enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli está programado para este sábado 31 de octubre en Riad. Ambos boxeadores disputarán el título mundial supermediano del CMB en un combate pactado a 12 asaltos.

De acuerdo con el calendario de DAZN, la cartelera preliminar comenzará a las 4:00 p. m. en Arabia Saudita y la transmisión principal de pago por evento arrancará a las 7:30 p. m. La entrada de los protagonistas al cuadrilátero está prevista para aproximadamente las 11:00 p. m., aunque el horario puede variar dependiendo de la duración de los enfrentamientos anteriores.

PROGRAMACIÓN EN ARABIA SAUDITA HORA LOCAL Inicio de las peleas preliminares 4:00 p. m. Inicio de la transmisión DAZN PPV 7:30 p. m. Caminata al ring de Canelo y Mbilli 11:00 p. m. Inicio estimado del combate estelar Después de las presentaciones

¿A qué hora empieza Canelo vs. Mbilli en México y otros países?

Los aficionados de América Latina podrán seguir el combate durante la tarde y noche del sábado 31 de octubre. La diferencia horaria con Arabia Saudita modifica la hora de inicio en cada territorio: en México y varios países de Centroamérica la pelea estelar está prevista para las 2:00 p. m.; en Perú y Colombia, para las 3:00 p. m.; y en Argentina, Chile y Uruguay, para las 5:00 p. m.

La siguiente tabla presenta la hora estimada de entrada al ring de Canelo Álvarez y Christian Mbilli en los principales países de Latinoamérica y otros mercados de la región.

PAÍS / REGIÓN FECHA HORA DE LA PELEA ESTELAR México (Ciudad de México) Sábado 31 de octubre 2:00 p. m. Guatemala Sábado 31 de octubre 2:00 p. m. Belice Sábado 31 de octubre 2:00 p. m. Honduras Sábado 31 de octubre 2:00 p. m. El Salvador Sábado 31 de octubre 2:00 p. m. Nicaragua Sábado 31 de octubre 2:00 p. m. Costa Rica Sábado 31 de octubre 2:00 p. m. Panamá Sábado 31 de octubre 3:00 p. m. Colombia Sábado 31 de octubre 3:00 p. m. Perú Sábado 31 de octubre 3:00 p. m. Ecuador (Quito) Sábado 31 de octubre 3:00 p. m. Jamaica Sábado 31 de octubre 3:00 p. m. Haití Sábado 31 de octubre 4:00 p. m. Cuba Sábado 31 de octubre 4:00 p. m. República Dominicana Sábado 31 de octubre 4:00 p. m. Puerto Rico Sábado 31 de octubre 4:00 p. m. Venezuela Sábado 31 de octubre 4:00 p. m. Bolivia Sábado 31 de octubre 4:00 p. m. Guyana Sábado 31 de octubre 4:00 p. m. Surinam Sábado 31 de octubre 5:00 p. m. Brasil (Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro) Sábado 31 de octubre 5:00 p. m. Paraguay Sábado 31 de octubre 5:00 p. m. Chile (Santiago) Sábado 31 de octubre 5:00 p. m. Argentina Sábado 31 de octubre 5:00 p. m. Uruguay Sábado 31 de octubre 5:00 p. m. Estados Unidos (Este) Sábado 31 de octubre 4:00 p. m. Estados Unidos (Pacífico) Sábado 31 de octubre 1:00 p. m. España Sábado 31 de octubre 9:00 p. m. Arabia Saudita (Riad) Sábado 31 de octubre 11:00 p. m.

Los horarios corresponden a la caminata estimada al ring, no al inicio de toda la cartelera. En países con varias zonas horarias, como México, Brasil y Estados Unidos, se indica una ciudad o región de referencia.