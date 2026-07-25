Todo ha quedado listo para la sexta edición de la famosa Velada del Año de Ibai Llanos, un evento de boxeo que enfrenta a streamers reconocidos y figuras públicas con amplia cantidad de seguidores en Latinoamérica. Para este 2026, la pelea estelar será la de IlloJuan vs. TheGrefg, este último protagonizando el combate que cierra el evento por segundo año consecutivo. A continuación, te dejo con los horarios y canales para que puedas ver La Velada del Año VI desde España, México, EE.UU. y más países en Latinoamérica.
¿A qué hora es la Velada del Año VI de Ibai en España, México, Estados Unidos y más países?
A continuación, te dejaré con los horarios en España, México, Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, para que puedas seguir el minuto a minuto de La Velada del Año VI que organiza Ibai Llanos.
- España: 19:00 (CEST)
- Argentina: 14:00 (ART)
- Bolivia: 13:00 (BOT)
- Chile: 13:00 (CLT)
- Colombia: 12:00 (COT)
- Ecuador: 12:00 (ECT)
- Estados Unidos (hora del Este – ET): 13:00 (EDT)
- México (Ciudad de México): 11:00 (CST)
- Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica): 11:00
- Perú: 12:00 (PET)
- Paraguay: 14:00 (PYT)
- Uruguay: 14:00 (UYT)
- Venezuela: 13:00 (VET)
¿Qué canal transmite la Velada del Año VI de Ibai EN VIVO desde La Cartuja?
La Velada del Año VI podrá verse gratis y en directo a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok, sin necesidad de contratar una suscripción o servicio de pago. Por primera vez, el evento se transmitirá de forma simultánea en estas tres plataformas, permitiendo a los aficionados seguir todas las peleas, las presentaciones musicales y el resto del espectáculo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
Cartelera completa de la Velada del Año VI de Ibai
- Fabiana Sevillano vs. La Parce
- Clerss vs. Natalia MX
- Edu Aguirre vs. Gastón Edul
- Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
- Gero Arias vs. ViruZz
- Alondrissa vs. Angie Velasco
- Lit Killah vs. Kidd Keo
- Samy Rivers vs. RoRo
- Plex vs. Fernanfloo
- IlloJuan vs. TheGrefg