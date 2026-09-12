Este próximo sábado 12 de septiembre el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos será sede de una de las mejores carteleras del año que tiene como plato principal la pelea por el Campeonato Mundial Welter del CMB entre Ryan Garcia vs Conor Benn. (Foto: UFC)
Este próximo sábado 12 de septiembre el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos será sede de una de las mejores carteleras del año que tiene como plato principal la pelea por el Campeonato Mundial Welter del CMB entre Ryan Garcia vs Conor Benn. (Foto: UFC)

Ryan García vuelve a ser protagonista en Las Vegas. El boxeador estadounidense enfrentará al invicto británico Conor Benn este 12 de septiembre en la T-Mobile Arena, como estelar de la tradicional cartelera mexicana por las Fiestas Patrias. Será la primera defensa del título mundial de peso wélter del CMB que García conquistó ante Mario Barrios el 21 de febrero de 2026, en una pelea de alto voltaje que puede redefinir el panorama de las 147 libras. ¿Quieres ver la pelea EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de horarios por país, canales de TV y señal streaming online para seguir la cobertura.

García defiende el cinturón welter del WBC ante Benn en una pelea pactada a 12 asaltos. La función también incluye como coestelar a Jai Opetaia vs. Noel Mikaelian, por los títulos de peso crucero de Zuffa Boxing y The Ring, además de Mark Magsayo vs. Andrés Cortés, entre otros enfrentamientos.

¿A qué hora pelea García vs. Benn EN VIVO HOY 12 de septiembre?

Ryan García defenderá su título mundial wélter del CMB ante Conor Benn este sábado 12 de septiembre de 2026 en el T-Mobile Arena de Las Vegas. La cartelera principal está programada para comenzar a las 5:00 p. m. en Las Vegas (PT), mientras que las caminatas al ring de la pelea estelar se estiman para alrededor de las 8:00 p. m. PT, sujetas al desarrollo de los combates previos.

País / regiónInicio de cartelera principalHorario estimado de García vs. BennDía de la pelea estelar
Perú7:00 p. m.10:00 p. m.Sábado 12
México (centro)6:00 p. m.9:00 p. m.Sábado 12
México (Pacífico)5:00 p. m.8:00 p. m.Sábado 12
México (noroeste)4:00 p. m.7:00 p. m.Sábado 12
Colombia7:00 p. m.10:00 p. m.Sábado 12
Ecuador7:00 p. m.10:00 p. m.Sábado 12
Panamá7:00 p. m.10:00 p. m.Sábado 12
Venezuela8:00 p. m.11:00 p. m.Sábado 12
Bolivia8:00 p. m.11:00 p. m.Sábado 12
Chile9:00 p. m.12:00 a. m.Domingo 13
Argentina9:00 p. m.12:00 a. m.Domingo 13
Uruguay9:00 p. m.12:00 a. m.Domingo 13
Paraguay9:00 p. m.12:00 a. m.Domingo 13
Brasil (Brasilia)9:00 p. m.12:00 a. m.Domingo 13
Estados Unidos (Este)8:00 p. m.11:00 p. m.Sábado 12
Estados Unidos (Central)7:00 p. m.10:00 p. m.Sábado 12
Estados Unidos (Montaña)6:00 p. m.9:00 p. m.Sábado 12
Estados Unidos (Pacífico) / Las Vegas5:00 p. m.8:00 p. m.Sábado 12
España peninsular2:00 a. m.5:00 a. m.Domingo 13
Reino Unido e Irlanda1:00 a. m.4:00 a. m.Domingo 13

¿Dónde ver la pelea Ryan García vs. Conor Benn EN VIVO por TV y Streaming Online?

Ryan García y Conor Benn se enfrentan este sábado 12 de septiembre de 2026 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, con el título mundial welter del WBC de García en juego. La cartelera principal inicia a las 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT, mientras que las caminatas al ring del combate estelar se estiman para las 11:00 p. m. ET / 8:00 p. m. PT, aunque pueden variar según la duración de las peleas previas.

País o regiónInicio de cartelera principalRyan García vs. Conor Benn: ring walks aprox.TV / streaming oficial
Estados Unidos (Este)Sábado, 8:00 p. m. ETSábado, 11:00 p. m. ETParamount+
Estados Unidos (Centro)Sábado, 7:00 p. m. CTSábado, 10:00 p. m. CTParamount+
Estados Unidos (Montaña)Sábado, 6:00 p. m. MTSábado, 9:00 p. m. MTParamount+
Estados Unidos (Pacífico / Las Vegas)Sábado, 5:00 p. m. PTSábado, 8:00 p. m. PTParamount+
MéxicoSábado, 6:00 p. m. CDMXSábado, 9:00 p. m. CDMXPlataforma local por confirmar
Perú, Colombia, Ecuador, PanamáSábado, 7:00 p. m.Sábado, 10:00 p. m.Plataforma local por confirmar
Venezuela, Bolivia, República DominicanaSábado, 8:00 p. m.Sábado, 11:00 p. m.Plataforma local por confirmar
Argentina, Chile, Paraguay, UruguaySábado, 9:00 p. m.Domingo, 12:00 a. m.Plataforma local por confirmar
BrasilSábado, 9:00 p. m.Domingo, 12:00 a. m.Plataforma local por confirmar
España peninsularDomingo, 2:00 a. m. CESTDomingo, 5:00 a. m. CESTDAZN PPV / DAZN Ultimate Tier
Reino Unido e IrlandaDomingo, 1:00 a. m. BSTDomingo, 4:00 a. m. BSTDAZN PPV / DAZN Ultimate Tier
Resto de mercados habilitados por DAZNSegún huso horario localSegún huso horario localDAZN PPV / DAZN Ultimate Tier

Cartelera completa de la pelea Ryan Garcia vs Conor Benn

Este próximo sábado 12 de septiembre el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos será sede de una de las mejores carteleras del año que tiene como plato principal la pelea por el Campeonato Mundial Welter del CMB entre Ryan Garcia vs Conor Benn, pero a continuación te compartimos todas las peleas de esa noche:

  • Sean García vs. Abraham Morales - 6 rounds - peso ligero
  • José Ramírez vs Alexis Rocha - 10 rounds - peso welter
  • Vlad Panin vs Dakota Linger - 6 rounds - peso superwelter
  • Abel González vs Raúl Salomón - 8 rounds - peso supermediano
  • Oswaldo Molina vs Pablo Rubio - 6 rounds - peso ligero
  • Mark Magsayo vs Andrés Cortés - 10 rounds - peso ligero
  • Da’Mazion Vanhouter vs Raphael Akpejiori - 8 rounds - peso pesado
  • Jai Opetaia vs Noel Mikaelian - 12 rounds - peso crucero
  • Pelea de campeonato: Ryan García vs Conor Benn - 12 rounds - título welter del CMB de García en juego

SOBRE EL AUTOR

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