Ilia Topuria y Justin Gaethje encabezarán UFC Freedom 250 este domingo 14 de junio en la Casa Blanca, donde disputarán la unificación del cinturón de peso ligero en una de las peleas más esperadas de 2026. El campeón hispano-georgiano llega a Washington tras consolidarse como una de las grandes figuras de la organización, mientras que Gaethje afronta una nueva oportunidad de título después de mantenerse durante años entre los contendientes más peligrosos de la división.

TL;DR: Guía de canales y streaming para ver UFC Freedom 250 Topuria vs. Gaethje

🥊 Ilia Topuria y Justin Gaethje pelearán por la unificación del cinturón de peso ligero.

🏛️ UFC Freedom 250 se celebrará en la Casa Blanca, en Washington D.C.

🤳🏼 Estados Unidos transmitirá el evento por Paramount Plus, CBS y UFC Fight Pass.

📱 México podrá seguir toda la cartelera mediante Paramount Plus.

👨🏻‍💻 En España, la cobertura estará disponible a través de HBO Max y Eurosport.

📺 UFC Fight Pass ofrecerá contenido complementario y determinadas preliminares.

La cartelera también contará con nombres de primer nivel como Alex Pereira, Ciryl Gane, Sean O’Malley y Michael Chandler, lo que convierte a UFC Freedom 250 en uno de los eventos más completos del año. La elección de la Casa Blanca como sede añade un componente inédito a una función que ha despertado una enorme atención dentro y fuera del mundo de las artes marciales mixtas.

En cuanto a la transmisión, los derechos variarán según el mercado. En Estados Unidos y México, la cobertura estará disponible a través de Paramount Plus, plataforma que desde 2026 se convirtió en la principal ventana de UFC para ambos países. Los aficionados podrán seguir las preliminares, la cartelera principal y el combate estelar entre Topuria y Gaethje desde una misma suscripción.

Para España, la emisión correrá por cuenta de HBO Max y Eurosport, que ofrecerán la velada completa durante la madrugada del lunes 15. Mientras tanto, TNT Sports mantendrá la cobertura oficial para Reino Unido e Irlanda, con acceso tanto por televisión como mediante sus plataformas digitales asociadas.

En Latinoamérica, países como Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Bolivia podrán seguir UFC Freedom 250 mediante Paramount Plus. Por su parte, UFC Fight Pass continuará funcionando como complemento para los aficionados que buscan contenido exclusivo, repeticiones, estadísticas y acceso al archivo histórico de la organización.

Con Topuria defendiendo su posición entre las máximas estrellas de la compañía y Gaethje dispuesto a demostrar que sigue siendo uno de los peleadores más peligrosos de la categoría, UFC Freedom 250 llega con todos los ingredientes para convertirse en una de las noches más recordadas del calendario de UFC.

¿A qué hora y en qué canal transmiten pelea Topuria vs. Gaethje por el UFC Freedom 250?

País / Región Hora cartelera principal Canal TV / Streaming Estados Unidos (ET) 22:00 ET CBS, Paramount Plus y UFC Fight Pass Estados Unidos (PT) 19:00 PT CBS, Paramount Plus y UFC Fight Pass México 20:00 Paramount Plus Argentina 23:00 Paramount Plus Chile 22:00 Paramount Plus Perú 21:00 Paramount Plus Colombia 21:00 Paramount Plus Ecuador 21:00 Paramount Plus Uruguay 23:00 Paramount Plus Paraguay 23:00 Paramount Plus Venezuela 22:00 Paramount Plus Bolivia 22:00 Paramount Plus y UFC Fight Pass Brasil 23:00 Paramount Plus y UFC Fight Pass Guatemala 20:00 Paramount Plus El Salvador 20:00 Paramount Plus Honduras 20:00 Paramount Plus Nicaragua 20:00 Paramount Plus Costa Rica 20:00 Paramount Plus Panamá 21:00 Paramount Plus Puerto Rico 22:00 ET Paramount Plus y CBS República Dominicana 22:00 Paramount Plus y UFC Fight Pass España 04:00 HBO Max y Eurosport Reino Unido 03:00 TNT Sports Irlanda 03:00 TNT Sports

¿A qué hora es la pelea Ilia Topuria vs. Justin Gaethje por UFC Freedom 250?

La pelea estelar de UFC Freedom 250 está programada para comenzar aproximadamente en los siguientes horarios:

País / Región Hora aproximada México 22:30 Estados Unidos (ET) 00:30 Estados Unidos (CT) 23:30 Estados Unidos (MT) 22:30 Estados Unidos (PT) 21:30 Colombia 23:30 Perú 23:30 Ecuador 23:30 Chile 00:30 Argentina 01:30 Uruguay 01:30 Paraguay 01:30 Brasil 01:30 España 06:30

Los horarios pueden variar dependiendo de la duración de los combates previos.

¿Dónde se realizará UFC Freedom 250?

La cartelera tendrá lugar en la Casa Blanca, ubicada en el 1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20500, Estados Unidos.

La sede presidencial estadounidense se convertirá en escenario de una de las funciones más llamativas en la historia reciente de UFC, añadiendo un componente simbólico y mediático que trasciende el aspecto deportivo. Pocas veces una organización de artes marciales mixtas ha celebrado un evento de esta magnitud en un lugar tan representativo para el país.

Cartelera de UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje

Cartelera estelar

Ilia Topuria vs. Justin Gaethje — Unificación del cinturón de peso ligero.

Alex Pereira vs. Ciryl Gane — Cinturón interino de peso completo.

Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi.

Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler.

Bo Nickal vs. Kyle Daukaus.

Diego Lopes vs. Steve García.

Las otras peleas que pueden robarse la noche

Aunque todas las miradas apuntan a Topuria y Gaethje, la función presenta varios enfrentamientos con potencial para convertirse en candidatos a pelea del año. Alex Pereira y Ciryl Gane disputarán el cinturón interino de peso completo en un duelo entre dos de los golpeadores más peligrosos del deporte.

También destaca el regreso de Sean O’Malley, además de la presencia de Michael Chandler, uno de los peleadores más espectaculares de la última década. La combinación de campeones, contendientes y figuras consolidadas convierte a UFC Freedom 250 en una de las carteleras más completas de 2026.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre UFC Freedom 250 Topuria vs. Gaethje

¿Qué canal transmite UFC Freedom 250 en Estados Unidos?

La transmisión estará disponible mediante Paramount Plus, CBS y UFC Fight Pass como plataforma complementaria.

¿Qué canal transmite UFC Freedom 250 en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el evento mediante Paramount Plus.

¿Dónde ver Topuria vs. Gaethje en España?

La pelea podrá verse por HBO Max y Eurosport.

¿A qué hora pelea Ilia Topuria?

La pelea principal está prevista para iniciar alrededor de las 22:30 horas de México y las 00:30 ET del lunes 15 de junio.

¿Dónde será UFC Freedom 250?

La cartelera se celebrará en la Casa Blanca, ubicada en Washington D.C.

¿Quiénes pelean en la cartelera principal?

Además de Topuria y Gaethje, destacan Alex Pereira, Ciryl Gane, Sean O’Malley, Mauricio Ruffy, Michael Chandler y Bo Nickal.