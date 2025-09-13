La noche que todos los fanáticos del boxeo esperaban ha llegado. Canelo Álvarez vs. Terence Crawford se enfrentan este sábado 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas, en un duelo que definirá al campeón indiscutido del peso supermediano, con todos los títulos en juego: AMB, CMB, FIB y OMB.

El combate ha generado gran expectativa, no solo por lo que representa para el legado de ambos pugilistas, sino también por la forma en que será transmitido en México. A diferencia de otros años, esta vez la pelea no estará en canales de TV abierta como TUDN o TV Azteca, lo que ha despertado dudas entre los aficionados.

Si quieres saber a qué hora suben al ring Canelo y Crawford, y en qué plataforma se podrá ver la transmisión oficial en México, aquí te dejamos todos los detalles confirmados.

La pelea Canelo vs. Crawford en Las Vegas definirá al campeón indiscutido del peso supermediano este sábado 13 de septiembre. (Fotos: AFP)

¿A qué hora es la pelea de Canelo vs. Crawford hoy en México?

La función principal se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, recinto con capacidad para más de 65 mil espectadores. El duelo estelar está pactado para iniciar alrededor de las 22:30 horas en México, aunque la hora exacta dependerá de la duración de las peleas preliminares.

Para otros países, los horarios confirmados son los siguientes: 23:30 en Colombia, 00:30 en Estados Unidos (ET, madrugada del domingo 14), 01:30 en Argentina (domingo 14) y 06:30 en Madrid (domingo 14).

¿Qué canal transmite Canelo vs. Crawford en México?

La transmisión oficial en México será exclusiva por Netflix, como parte del contrato que la promotora de Canelo firmó con la plataforma para distribuir sus peleas estelares. Ni TV Azteca ni TUDN cuentan con los derechos de esta contienda.

Para disfrutar la cartelera completa, los usuarios deberán contar con una suscripción activa en Netflix (119 pesos al mes en México). Las peleas preliminares estarán disponibles de manera gratuita a través de YouTube y Tudum, mientras que el combate de Marco Verde vs. Sona Akale también formará parte de la transmisión.

Saúl 'Canelo' Álvarez defiende su título indiscutido de peso supermediano contra Terence Crawford en el evento estelar de una cartelera de boxeo de primer nivel este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). | Crédito: Ronie Bautista / GEC