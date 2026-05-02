El T-Mobile Arena de Las Vegas será el escenario de un combate de boxeo esperado por todos. Por la categoría de peso supermediano, se pondrá en juego el título de la AMB de José Armando Reséndiz vs. Jaime Munguía, en un combate que paralizará las 168 libras. La transmisión de esta pelea será la coestelar del evento que protagonizan Gilberto Ramírez y David Benavidez, quienes serán el siguiente combate. Aquí te cuento a qué hora inicia y qué canal transmite Munguía vs. Reséndiz.
¿A qué hora inicia Jaime Munguía vs. José Armando Reséndiz desde Las Vegas?
El inicio de la cartelera estelar de Jaime Munguía vs. José Armando Reséndiz iniciará a partir de las 6:00 p.m. CDMX o desde las 8:00 p.m. ET en Estados Unidos. Se estima que la pelea de Munguía vs. Reséndiz pueda iniciar a partir de las 8:00 p.m. CDMX o 10:00 p.m. ET. Eso sí, esto va a variar, dependiendo de cómo resulten los combates previos.
¿Qué canal transmite Jaime Munguía vs. José Armando Reséndiz EN VIVO desde Las Vegas?
La transmisión de Jaime Munguía vs. José Armando Reséndiz, así como de toda la cartelera completa, se llevará a cabo a través de Prime Video en Estados Unidos o DAZN en el resto del mundo. Estos son los únicos canales que van a transmitir el combate minuto a minuto.
Cartelera de Jaime Munguía vs. José Armando Reséndiz desde Las Vegas
- Gilberto Ramírez vs David Benavidez: Mundiales WBA y WBO del peso crucero.
- José Armando Resendiz vs Jaime Munguía: Mundial WBA del peso supermedio.
- Óscar Duarte vs Ángel Fierro: peso superligero.
- Isaac Lucero vs Ismael Flores: peso superwelter.
- Jorge Chávez vs José Tito Sánchez: peso supergallo.
- Daniel Blancas vs Raúl Isaías Salomón: peso supermedio.
- Julio Ocampo vs Carlos Lewis: peso ligero.
- Jordan Palacios vs Sean Waught: peso superligero.
- Juan Carrillo vs Marlon Delgado: peso semipesado.
- Javier Meza vs Damonte Smith: peso superligero.
- Petr Khamukov vs Bernad Joseph: peso medio.
Horarios, TV y dónde ver Jaime Munguía vs. José Armando Reséndiz desde Las Vegas
- Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026
- Lugar: T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, USA.
- Horario Munguía vs. Reséndiz: 8:00 p.m. CDMX / 10:00 p.m. ET
- Canal TV / Streaming: Prime Video (USA) DAZN (Resto del mundo)