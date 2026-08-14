Ha llegado la hora de la verdad. Estamos en el Juego 3 de la gran final de la BSN y los Vaqueros de Bayamón enfrentarán a Santeros de Aguada, en una serie que ha sido favorable a los primeros en mención. El encuentro se vivirá desde el Coliseo Rubén Rodríguez y aquí te dejaré con la hora de inicio y los canales de transmisión para ver este juego de los Vaqueros vs. Santeros .

Los Vaqueros de Bayamón llegan al Juego 3 con ventaja de 2-0 en la serie final del BSN. En el primer encuentro, Bayamón se impuso con autoridad por 91-75 en el Coliseo Rubén Rodríguez, gracias a una sólida actuación de Gary Browne y Damian Jones.

En el segundo partido, disputado en Aguada, los Vaqueros volvieron a ganar, esta vez en un final cerrado, para tomar una ventaja de 2-0 y quedar a solo dos victorias del campeonato; por su parte, los Santeros necesitan reaccionar en casa de Bayamón para evitar quedar contra la eliminación.

¿A qué hora juega Vaqueros de Bayamón vs. Santeros de Aguada hoy?

Este viernes 14 de agosto, podrás ver la gran final de la BSN 2026 que se vivirá entre Vaqueros de Bayamón y Santeros de Aguada en Puerto Rico. El duelo está programado para iniciar a las 8:00 p.m. hora Puerto Rico, pero aquí te dejo con más horarios para seguir este enfrentamiento.

Ubicación Hora de inicio Puerto Rico 8:00 p. m. Estados Unidos – Este (ET) 8:00 p. m. Estados Unidos – Centro (CT) 7:00 p. m. Estados Unidos – Montaña (MT) 6:00 p. m. Estados Unidos – Pacífico (PT) 5:00 p. m. Alaska 4:00 p. m. Hawái 2:00 p. m.

¿Qué canal transmite Vaqueros de Bayamón vs. Santeros de Aguada EN VIVO por final BSN 2026?

El Juego 3 de la Final Brava BSN 2026 entre Santeros de Aguada y Vaqueros de Bayamón se transmitirá en Puerto Rico por Telemundo Puerto Rico, mientras que también estará disponible en YouTube y la BSN App según el calendario oficial del Baloncesto Superior Nacional.

Para Estados Unidos, la opción de transmisión disponible es Fubo, además de las plataformas digitales oficiales del BSN; la señal televisiva de Telemundo Puerto Rico puede estar disponible para espectadores estadounidenses según su operador o servicio de streaming.