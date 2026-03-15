El Clásico Mundial de Béisbol 2026 está regalando partidos de infarto y el República Dominicana vs. Estados Unidos, por la semifinal del certamen, no será la excepción. El encuentro, que se disputará en el LoanDepot Park de Miami este domingo 15 de marzo, es imperdible. Por esa razón, entérate de una vez a qué hora empezará el juego y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el República Dominicana vs. Estados Unidos en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego República Dominicana vs. Estados Unidos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 este domingo 15 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 8:00 pm
- Estados Unidos (CT): 7:00 pm
- Estados Unidos (MT): 6:00 pm
- Estados Unidos (PT): 5:00 pm
- México (CDMX): 6:00 pm
- Puerto Rico: 8:00 pm
- Costa Rica: 6:00 pm
- República Dominicana: 8:00 pm
- El Salvador: 6:00 pm
- Guatemala: 6:00 pm
- Honduras: 6:00 pm
- Nicaragua: 6:00 pm
- Panamá: 7:00 pm
- Argentina: 9:00 pm
- Brasil (Brasilia): 9:00 pm
- Uruguay: 9:00 pm
- Chile (Santiago): 9:00 pm
- Paraguay: 9:00 pm
- Bolivia: 8:00 pm
- Venezuela: 8:00 pm
- Ecuador: 7:00 pm
- Perú: 7:00 pm
- Colombia: 7:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el República Dominicana vs. Estados Unidos?
Este domingo 15 de marzo se podrá ver el República Dominicana vs. Estados Unidos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FS1 (FOX Sports 2), FOX Deportes, FOX Sports App, Fubo TV y Tubi
- República Dominicana: VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39
- México: Canal 5, Canal 11, ViX Premium, TUDN, ESPN y Disney Plus
- Puerto Rico: WAPA Deportes
- Cuba: Tele Rebelde
- Nicaragua: Viva Nicaragua (Canal 13)
- Resto de Latinoamérica y el Caribe: ESPN y Disney+