La UFC regresa a Filadelfia con UFC 330, una de las carteleras más esperadas del año, encabezada por la primera defensa del título mundial de peso wélter de Islam Makhachev. El campeón ruso pondrá su cinturón en juego ante el invicto irlandés Ian Machado Garry, en un combate estelar que puede redefinir el futuro de las 170 libras y confirmar quién manda en una de las divisiones más competitivas de las artes marciales mixtas. ¿Dónde y a qué hora ver todas las peleas en Estados Unidos, México y otros países del mundo?

Islam Makhachev, defenderá su título este fin de semana en UFC 330 ante Machado Garry. Conoce los horarios por país para ver la pelea este sábado 15 de agosto desde Filadelfia. (Foto: UFC)

¿Dónde ver Makhachev vs. Garry EN VIVO ONLINE por UFC 330?

UFC 330: Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry se disputa el sábado 15 de agosto en la Xfinity Mobile Arena de Filadelfia. En México y Estados Unidos, la cartelera completa se podrá seguir principalmente por streaming mediante Paramount+.

País o región Canal de TV Streaming online Cobertura Estados Unidos CBS emitirá programación especial relacionada con el evento; la transmisión de las peleas es por streaming Paramount+ Preliminares tempranos, preliminares y cartelera estelar en Paramount+ México Sin canal de TV lineal confirmado para la cartelera completa Paramount+ Preliminares tempranos, preliminares y cartelera estelar Global / territorios sin socio local No aplica UFC Fight Pass Preliminares tempranos; también puede ofrecer el evento en vivo en países sin un difusor local, según disponibilidad territorial

En Estados Unidos, Paramount+ concentra toda la cartelera de UFC 330, desde las peleas preliminares tempranas hasta el combate principal por el título wélter entre Makhachev y Garry. CBS tendrá un especial previo, pero no sustituye la emisión completa de las peleas en Paramount+.cbssports+1

Para México, Paramount+ también figura como la plataforma para ver el evento completo en directo. Es recomendable confirmar que la suscripción y el catálogo de Paramount+ estén habilitados en el país antes de la función.

¿A qué hora pelea Islam Makhachev vs. Ian Garry por UFC 330 EN VIVO?

Segmento México: CDMX (UTC-6) EE. UU.: Este, ET EE. UU.: Central, CT EE. UU.: Montaña, MT EE. UU.: Pacífico, PT Preliminares tempranos 4:30 p. m. 6:30 p. m. 5:30 p. m. 4:30 p. m. 3:30 p. m. Preliminares 6:00 p. m. 8:00 p. m. 7:00 p. m. 6:00 p. m. 5:00 p. m. Cartelera estelar 8:00 p. m. 10:00 p. m. 9:00 p. m. 8:00 p. m. 7:00 p. m.

La referencia de inicio difundida para EE. UU. sitúa los preliminares tempranos a las 5:30 p. m. ET, los preliminares a las 7:00 p. m. ET y la cartelera estelar a las 9:00 p. m. ET. Sin embargo, otros listados recientes sitúan las tres franjas media hora o una hora después; por ello, conviene conectarse a Paramount+ desde las 4:30 p. m. de Ciudad de México / 6:30 p. m. ET para no perder el arranque.

En México, la cartelera principal está programada para las 8:00 p. m. en Ciudad de México. Para el público de Estados Unidos, el bloque estelar se verá a las 10:00 p. m. ET, 9:00 p. m. CT, 8:00 p. m. MT y 7:00 p. m. PT. La pelea de Makhachev vs. Garry será la última de la noche, así que su hora real de salida al octágono dependerá de la duración de los combates anteriores.

Cartelera completa de UFC 330

Cartelera principal:

(C) Islam Makhachev vs. #1 Ian Machado Garry — welterweight title bout

(C) Mackenzie Dern vs. #5 Gillian Roberts – women’s strawweight title bout

Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus — middleweight

Edson Barboza vs. Esteban Ribovics – lightweight

Preliminares:

Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez — welterweight

Jalin Turner vs. Kauě Fernandes — lightweight

Donte Johnson vs. Eric McConico — middleweight

Vicente Luque vs. Tresean Gore — middleweight

Primeras preliminares:

Rafael Tobias vs. Lucas Fernando — light heavyweight

Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj — welterweight

Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai — welterweight