vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la final del . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus; Fútbol Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 13 de septiembre desde la 1:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) y se jugará en el Arthur Ashe Stadium, la cancha principal del complejo USTA Billie Jean King National Tennis Center ubicado en Flushing Meadows, Nueva York.

Alexander Zverev vs. Ben Shelton se enfrentan por la final del US Open. (Video: US Open)
Alexander Zverev vs. Ben Shelton se enfrentan por la final del US Open. (Video: US Open)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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