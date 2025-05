Consciente de la exigencia que implica trabajar en una institución como Alianza Lima, Facundo Morando no dejó de asumir dicho reto. Con claridad y ambición, el estratega de 37 años fue el líder que terminó llevando a las íntimas hacia su segundo título consecutivo, pero no solo en el torneo peruano busca escribir una prestigiosa historia pues ahora enfrentará un reto mayor al asistir al Mundial de Clubes, donde espera estar a la altura de lo que requiere un evento de otro nivel.

Seis semanas fueron más que suficiente para que el amor por el azul y blanco se impregne en el corazón de Facundo Morando, un joven estratega argentino que ejercía su carrera en España, a la par del aprendizaje que obtenía junto al comando técnico de la Selección Argentina de Vóley.

Una llamada cambiaría toda su historia y el conocer nuevos rumbos lo llevarían hasta La Victoria donde en muy poco tiempo se ganó el cariño de la afición y el respeto de todo un plantel. En esta entrevista, ‘Facu’ analiza el camino recorrido, la importancia de la gestión liderada por Cenaida Uribe y el papel que espera desempeñar rumbo al Mundial de Clubes 2025.

Facundo Morando llegó en abril de este año para revertir el mal momento por el que pasaba el cuadro blanquiazul. (Fotos: @AlianzaLimaVB)

-¿Qué fue lo principal que lo convenció para venir a Perú, para dejar España y venir a tomar un club como Alianza?

Alianza es un club muy grande, es un club con mucha historia, con una gran cantidad de jugadoras. La verdad que cada jugadora tiene una calidad individual muy alta. Y sin duda fue una de las cosas que inclinó la balanza, junto a que la dirigente más representativa del vóley peruano, y obviamente la más representativa en Alianza, como Cenaida Uribe fue sin duda uno de los motivos por los cuales decidí ir a Alianza.

-Llega justo en un momento en el que Alianza necesitaba ese empujoncito para seguir por la senda del triunfo, con muchos cuestionamientos ¿Qué cambios se hizo cuando usted llegó, que fue lo primero que implantó en las jugadoras?

Nosotros intentamos proponerle a las chicas un juego rápido, un juego agresivo desde el saque y desde el ataque con muchas variantes, y la propuesta era también que se diviertan en todo momento, que disfruten de lo que estén haciendo, que es muy lindo y que lo hacen muy bien, que son las afortunadas por tener este trabajo y que son grandes atletas. La verdad que fue un placer trabajar con estas atletas durante este mes y medio que se pasó rápido.

-Bien mencionabas a Cenaida Uribe que es el pilar de este equipo, que es una de las líderes también, que ya de repente no está dentro de las canchas pero siempre está en todos los partidos. ¿Cómo sentiste su influencia desde que llegaste a Alianza?

Cenaida tomó una decisión muy difícil y apostó por un entrenador joven, mucha gente la criticó y ahora la alaba o dice que buena decisión que tomó. Gracias al trabajo y a las facilidades que le da tanto al cuerpo técnico como a las jugadoras, uno puede trabajar en paz y puede enfocarse solamente en el voleibol, que es lo ideal de cualquier entrenador o de cualquier jugador. Todo eso es gracias a Cenaida Uribe, yo no tengo duda que tomó quizás la decisión más difícil de la temporada y dio sus frutos.

Cenaida Uribe apostó por Facundo Morando para tomar las riendas del equipo tras la salida de Paulo Milagres. (Foto: @AlianzaLimaVB)

-Y me imagino que todo eso que mencionas, también la tranquilidad, te la transmite a ti y en eso también recae la decisión de seguir en el club en los próximos meses...

La decisión de seguir en el club es por varias cosas. Sin duda, uno de los factores son las facilidades que tenemos para trabajar, la infraestructura que tenemos, lo dije después de la final, tuve la suerte de trabajar en muchos equipos de Europa, y Alianza no tiene nada que envidiar a ninguno de ellos. Y sin duda otra de las razones es que el equipo siempre apunta a estar en los primeros planos.

-Eso implica a que se de un resultado también a una clasificación a un Mundial de Clubes, que es un reto importante ¿Qué significa para ti esta participación con Alianza?

Sin duda genera tensión, sabemos que es un torneo muy difícil, sabemos que es un torneo donde los equipos que están tienen mucho más presupuesto que nosotros, te diría hasta 10 veces más presupuesto. Sabemos que es un torneo que nosotros lo que tenemos que buscar es elevar nuestro nivel y ese nivel después lo tenemos que usar para competir en la liga local y en el sudamericano. Decir que estamos yendo al Mundial de Clubes, pensando que lo vamos a ganar es utópico, es una cosa que carece de sentido, pero decir que estamos yendo al Mundial de Clubes para volver siendo una mejor versión de nosotros y un mejor equipo, es real, ese es nuestro objetivo.

-¿Y cómo preparar al equipo después de este envión anímico que ha significado conseguir el bicampeonato, cómo prepararlas para enfrentar otro nivel de exigencia pero sin, al mismo tiempo, sentirse inferiores a lo que de repente significan los otros grandes equipos que van a estar en este torneo?

Lo más difícil de ganar es seguir ganando, perder es fácil, es lo que más pasa, es lo que más sucede. Nosotros somos conscientes que es difícil ir a ganar a un Mundial de Clubes, pero también somos conscientes que, en lo que tenemos que enfocarnos, es en lo que pasa de nuestro lado de la red y nosotros nos enfocamos en nuestro rendimiento, vamos a salir ganando y no estoy hablando de un resultado, estoy hablando de un crecimiento. Ese tiene que ser el objetivo, el objetivo es qué hacemos nosotros cuando tenemos la pelota, qué hacemos nosotros cuando tenemos la posibilidad de generar algo. Y el equipo más difícil es el que no le tiene miedo ni a ganar ni a perder, el que se enfoca solamente en su rendimiento y eso es un poco lo que intentamos que las chicas crean.

Alianza Lima Vóley se consagró bicampeón de la Liga Peruana de Vóley tras vencer a Regatas Lima. (Video: @AlianzaLimaVB)

-Hablando respecto al nivel en general del vóley peruano, ¿venías ya con algún conocimiento de lo que era el rendimiento de los clubes, el tipo de torneo que se jugaba, te encontraste de repente con una realidad distinta a lo que esperabas?

Para ser sincero no tenía el conocimiento de todos los clubes, tenía el conocimiento de los cuatro primeros, tenía el conocimiento de los clubes donde estaban los entrenadores argentinos también. Parte de mi trabajo es seguir la liga del mundo en las que hay jugadoras argentinas, porque al estar con la Selección Argentina tenemos que hacer un seguimiento de ellas. Entonces sí tenía una idea, pero no te puedo dar una opinión grande o formal de la liga porque no me pude enfrentar a todos los equipos, sino que me tocó enfrentarme a los cinco primeros solamente porque me tocó jugar con Universitario, con San Martín, con Chilcol y con Regatas. De esos cinco te puedo decir que es un buen nivel, que es una liga que al menos esos cinco equipos pueden competir en ligas como España, Francia, Teca, Austria, Suecia o Suiza.

-Y uno de esos cinco equipos justamente fue Regatas a quien enfrentaron la final. ¿Sabías que era un clásico? ¿Tomaste de repente en cuenta eso y que Alianza tenía como una especie de revancha? ¿Te lo transmitieron de repente alguna de las jugadoras?

No. Sabía que habían pasado algunas finales contra ellos y se había dado siempre para Regatas. Es un gran equipo con un gran entrenador, un club con mucha historia, que esta temporada jugó muy bien al vóley. Un rival digno de una final y muy duro, que podía ser para cualquiera. Pero nosotros no preparamos los partidos como un clásico, preparamos los partidos como todos y respetando mucho al rival.

-¿Y qué decir de todo el marco de gente que en las fechas en las que tú estuviste y también incluso en las tres finales acompañaron al equipo?

Impresionante, impresionante. Un marco espectacular que potencia a cualquier atleta, a cualquier entrenador, que es digno de ver y ojalá pase en todos los países de Sudamérica, no solo en Perú. Y yo siempre les decía a las jugadoras que lo disfruten porque no pasa en muchos lugares del mundo.

-¿Qué esperas ahora seguir cumpliendo con Alianza? ¿Qué objetivos te trazas a corto plazo: el Mundial, una temporada más o de repente permanecer mucho tiempo aquí?

No, sin duda el objetivo para mi es una temporada en la liga local, es intentar ir otra vez por el campeonato o estar otra vez en una final. Es también competir en el Sudamericano, competir, estar a la altura. Y en el Mundial, como te dije, es sumar un nivel de juego y experiencia que nos permita ponernos en una final de la liga local y competir en el Sudamericano.

TE PUEDE INTERESAR