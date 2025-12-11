Alianza Lima Vóley vs. Savino del Bene EN VIVO vía Latina TV (Canal 2) y VBTV por el Mundial de Clubes. (Foto: Andina)
vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, por la última jornada del Grupo A del . ¿En qué canales ver la transmisión de este encuentro? Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a la señal de Latina TV (Canal 2), mientras que las alternativas de streaming estarán abiertas por la página web y apps de Latina, VBTV y CazeTV. ¿A qué hora comienza? Este duelo está pactado para el jueves 11 de noviembre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Mercado Livre Arena Pacaembu (Sao Paulo, Brasil). Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

EquipoSet 1Set 2Set 3Resultado final
Alianza Lima
Savino Del Bene Scandicci

