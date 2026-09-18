vs. jugaron por la . ¿En qué canales se vio la transmisión de este partido? En Perú, el duelo se pudo ver por la señal de América TV y América TvGO. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inició el encuentro? A las 5:00 p.m. en Perú. El partido se disputó este viernes 18 de septiembre en el Arena Guilherme Paraense.

Daniela Bulaich es nueva jugadora de Alianza Lima. (Video: Alianza Lima Vóley)
Daniela Bulaich es nueva jugadora de Alianza Lima. (Video: Alianza Lima Vóley)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC