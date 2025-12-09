Alianza Lima vs. Osasco se enfrentan por el Mundial de Clubes 2025. (Foto: Alianza Lima)
Alianza Lima vs. Osasco se enfrentan por el Mundial de Clubes 2025. (Foto: Alianza Lima)

vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, por la jornada 1 del Grupo A del . ¿En qué canales ver la transmisión de este encuentro? Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a la señal de Latina TV (Canal 2), mientras que las alternativas de streaming estarán abiertas por las páginas webs y apps de Latina TV, VBTV y CazeTV. ¿A qué hora comienza? Este duelo está pactado para el martes 9 de noviembre desde las 6:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Mercado Livre Arena Pacaembu (Sao Paulo, Brasil). Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Alianza Lima vs. Osasco juegan por el Mundial de Clubes 2025. (Video: Alianza Lima)
Alianza Lima vs. Osasco juegan por el Mundial de Clubes 2025. (Video: Alianza Lima)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC