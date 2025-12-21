vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, por la jornada 9 de la . ¿En qué canales ver la transmisión de este encuentro? Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a la señal de Latina TV (Canal 2), mientras que las alternativas de streaming estarán abiertas por la página web y apps de Latina. ¿A qué hora comienza? Este duelo está pactado para el domingo 21 de diciembre desde las 5:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Polideportivo de Villa el Salvador. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO vía Latina TV (Canal 2): ver transmisión de la Liga Peruana de Vóley
