Ángelo Caro volvió a celebrar una conquista internacional. El representante peruano se consagró con la medalla de oro en skateboarding street masculino durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, luego de completar una destacada presentación que le permitió terminar en lo más alto de la clasificación con un puntaje de 260.01.

El skater nacional llegó a la competencia con la intención de pelear por los primeros lugares y respondió en el momento decisivo. Caro mostró sus recursos sobre la tabla y consiguió una puntuación que finalmente le permitió quedarse con el primer puesto y subir a lo más alto del podio.

La actuación del peruano representa una nueva conquista dentro de su trayectoria deportiva. A lo largo de los últimos años, Caro se ha convertido en uno de los principales representantes del skateboarding peruano y ha llevado los colores nacionales a diferentes escenarios internacionales.

El oro conseguido en Santa Fe también le permite sumar confianza de cara a los próximos desafíos de su carrera. El calendario deportivo continuará presentándole nuevos retos y uno de los objetivos que aparece en el horizonte es Lima 2027, competencia en la que buscará volver a demostrar su nivel frente a los mejores exponentes de la región.

Para el skateboarding peruano, la actuación de Caro supone además una noticia positiva en una disciplina que viene ganando presencia dentro del deporte nacional. Su recorrido internacional y sus resultados han contribuido a colocar al Perú en el mapa de esta especialidad.

🛹🇵🇪 ¡ANGELO CARO SE LLEVA EL ORO!



El peruano se quedó con el primer lugar en skateboarding con 260.01 puntos y subió a lo más alto del podio en Santa Fe 2026. 🥇🔥



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Con esta nueva medalla de oro, Ángelo Caro vuelve a dejar en alto el nombre del Perú y añade otro título a una carrera marcada por sus participaciones internacionales. Ahora, el skater nacional apunta a los siguientes desafíos con el objetivo de mantenerse entre los protagonistas de una disciplina que continúa creciendo en el país.