Canelo Álvarez y Christian Mbilli protagonizarán el combate estelar de la función de boxeo del sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. El mexicano intentará recuperar el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente al actual campeón de la categoría. Para los aficionados que no puedan seguir la pelea por televisión, la aplicación Azteca Deportes ofrecerá la transmisión EN VIVO y GRATIS en México, desde las 11:00 a. m., hora del centro del país. La cobertura también podrá consultarse desde el portal oficial de la cadena.

¿Cómo ver Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli EN VIVO por la app Azteca Deportes?

Los usuarios podrán seguir la pelea desde un teléfono inteligente o una tablet mediante la aplicación oficial de Azteca Deportes. TV Azteca anunció que la señal estará disponible sin costo para los aficionados en México, con acceso a la cartelera desde las 11:00 a. m. del sábado 31 de octubre.

Para utilizarla, será necesario descargar la aplicación, contar con conexión a internet y buscar la transmisión de Box Azteca dentro de la programación deportiva. La cobertura incluirá los combates previos al enfrentamiento principal entre Canelo y Mbilli.

¿Dónde descargar la aplicación Azteca Deportes para Android y iPhone?

La aplicación oficial de Azteca Deportes está disponible para dispositivos Android y Apple. Puede descargarse desde las tiendas oficiales de cada sistema operativo:

La descarga de la aplicación es gratuita. Una vez instalada, el usuario podrá acceder a sus contenidos deportivos y buscar la transmisión habilitada para la pelea de Canelo Álvarez contra Christian Mbilli.

¿Cómo ver Canelo vs. Mbilli ONLINE desde una computadora o Smart TV?

Quienes prefieran utilizar una computadora pueden ingresar al sitio oficial de Azteca Deportes desde un navegador y consultar la cobertura disponible para el combate.

En teléfonos y tablets, la alternativa es utilizar la aplicación oficial. Si el usuario desea ver la transmisión en una pantalla más grande, puede consultar la disponibilidad del portal en el navegador de su Smart TV o utilizar una función de duplicación de pantalla desde un dispositivo compatible. La reproducción dependerá de la compatibilidad del equipo y de las condiciones de acceso de la plataforma.

¿A qué hora empieza la transmisión de Canelo vs. Mbilli en Azteca Deportes?

TV Azteca anunció el inicio de la cobertura digital para las 11:00 a. m. del sábado 31 de octubre, de acuerdo con el horario del centro de México. La programación permitirá seguir los enfrentamientos de la cartelera antes de la presentación de Canelo Álvarez y Christian Mbilli.

La entrada de los protagonistas al cuadrilátero está prevista aproximadamente para las 2:00 p. m. en Ciudad de México, aunque el horario puede modificarse según la duración de los combates anteriores.

PROGRAMACIÓN HORA CENTRO DE MÉXICO Inicio de la cobertura de Azteca Deportes 11:00 a. m. Peleas preliminares Desde las 11:00 a. m. Entrada estimada de Canelo y Mbilli 2:00 p. m. Combate estelar Después de las presentaciones

Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: datos de la transmisión

Evento: Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli.

Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli. Fecha: sábado 31 de octubre de 2026.

sábado 31 de octubre de 2026. Sede: Riad, Arabia Saudita.

Riad, Arabia Saudita. Aplicación: Azteca Deportes.

Azteca Deportes. Transmisión online: Azteca Deportes.

Azteca Deportes. Inicio de cobertura digital: 11:00 a. m., hora del centro de México.

11:00 a. m., hora del centro de México. Costo de la aplicación: descarga gratuita.

descarga gratuita. Dispositivos móviles: Android, iPhone y tablets compatibles.