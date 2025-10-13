De cara al inicio de una nueva edición de la Liga Peruana de Vóley, programada para el 25 de octubre en el Coliseo Miguel Grau del Callao, Apuesta Total anunció que patrocinará a Regatas Lima, Universidad San Martín, Circolo Sportivo Italiano y Deportivo Géminis.

Estos acuerdos se suman a los ya vigentes con Universitario de Deportes y Alianza Lima, consolidando a la marca con presencia en seis de los doce equipos que conforman la liga. De esta forma, Apuesta Total se convierte en la empresa con mayor apoyo a los clubes dentro del torneo, reafirmando su compromiso con el desarrollo y la profesionalización del vóley nacional.

“Luego de tres temporadas como patrocinadores principales de la Liga Peruana de Vóley, siendo parte activa del crecimiento que ha experimentado en los últimos años, hemos decidido ajustar la estrategia y patrocinar directamente a los protagonistas: los clubes. Con la incorporación de Regatas Lima, San Martín, Géminis y Circolo, reafirmamos el compromiso de Apuesta Total con el crecimiento del vóley peruano”, señaló Gonzalo Pérez, CEO de Apuesta Total.

El ejecutivo destacó además el papel importante del vóley dentro de la estrategia de patrocinios de la marca, ya que permite conectar con audiencias más diversas y familiares, con una tradición deportiva distinta al fútbol. “Para nosotros significa acercarnos a un público que no solo consume deporte, sino que también lo vive con un fuerte sentido de comunidad”, añadió.

El compromiso de la marca también se refleja en los resultados. Entre las temporadas 2023-24 y 2024-25, el monto apostado en la Liga Nacional de Vóley creció un 50%, impulsado por el mayor interés de los fanáticos y la visibilidad que ha ganado la competición. “Ese crecimiento no solo habla del interés de la gente, sino también de la pasión con la que se vive el vóley en el Perú. En Apuesta Total nos emociona ser parte de este camino y seguir apoyando su desarrollo”, destacó Pérez.

Estos patrocinios contemplarán la presencia de la marca en las camisetas de los clubes, en sus sedes de entrenamiento y en redes sociales. Además, incluirá colaboraciones de contenido y dinámicas que buscan acercar a los hinchas a las principales figuras del vóley nacional mediante experiencias exclusivas, sorteos y encuentros con jugadoras.