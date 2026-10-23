El polo internacional fue protagonista en Lima con los encuentros entre las selecciones de Perú y Argentina, disputados en el marco de las eliminatorias al Mundial de Polo 2027. En una serie marcada por la competitividad y la mínima diferencia, Argentina se impuso en el resultado global por medio gol.

La serie se desarrolló en dos jornadas. El primer encuentro, disputado el jueves 15 de octubre, terminó con una victoria argentina por 7-6. En el segundo partido, jugado el sábado 17 de octubre, Perú se impuso por 6,5 a 6. Sin embargo, el resultado acumulado favoreció a Argentina por 13 a 12,5, diferencia que definió la clasificación y dejó a la selección peruana fuera de la próxima cita mundialista.

Los encuentros representaron una importante oportunidad para que la selección peruana compitiera frente a Argentina, una de las potencias históricas del polo mundial y campeona de cinco ediciones del Mundial de la Federación Internacional de Polo (FIP). Asimismo, permitieron acercar al público local a una disciplina que continúa impulsando su desarrollo y proyección internacional en el país.

La realización de esta competencia reafirma el compromiso del Lima Polo Club y la Federación Deportiva Peruana de Polo con el fortalecimiento del deporte, la promoción de nuevas generaciones de jugadores y el posicionamiento de Lima como sede de eventos deportivos internacionales.

La jornada contó con el respaldo de Renta 4 Wealth y Range Rover, principales auspiciadores de esta instancia, junto con RKF, Heineken, Fulltec y Wynwood, aliados que contribuyen al desarrollo y la difusión del polo en el Perú.

Con estos encuentros, el polo peruano continúa avanzando en su objetivo de consolidar su presencia en el escenario internacional y acercar esta disciplina a nuevos públicos.

Argentina y Perú se enfrentaron en Lima por las eliminatorias al Mundial de Polo 2027

Sobre los organizadores

El Lima Polo Club y la Federación Deportiva Peruana de Polo trabajan en conjunto para promover el desarrollo de esta disciplina en el país, fortalecer la formación de nuevos jugadores y generar oportunidades para la participación del Perú en competencias internacionales.

Para mayor información sobre este torneo pueden revisar las cuentas de Lima Polo Club y la Federación Peruana de Polo.

Este evento llega gracias al respaldo de Renta 4 Wealth, Range Rover, RKF, Heineken, Fulltec y Wynwood, junto con la Federación Deportiva Peruana de Polo y el Lima Polo Club.