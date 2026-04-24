Arranca el Betsson Perú Padel Pro Tour, el primer torneo federado en el Perú.

El pádel peruano entra en una nueva etapa con el inicio del Betsson Perú Padel Pro Tour, el primer torneo organizado por la Federación Peruana de Pádel. Su primera fecha Gold se disputará del 27 de abril al 3 de mayo en el recientemente inaugurado Pádel Arena Betsson, en Surco.

Doscientas parejas participarán en esta jornada inicial: 156 duplas en la rama masculina, distribuidas en seis categorías, y 44 parejas en Damas, organizadas en tres niveles. La convocatoria confirma el crecimiento sostenido del pádel en el Perú y el creciente interés de los jugadores por integrarse a una estructura cada vez más competitiva.

El torneo otorgará 2 mil puntos para el ranking oficial de la Federación Deportiva Peruana de Pádel, un sistema clave para definir a los jugadores que representarán al país en competencias internacionales.

El Betsson Perú Padel Pro Tour contempla ocho fechas en total (cuatro Gold y cuatro Silver, que otorgan mil puntos), consolidando una estructura que ordena y fortalece la competencia a nivel nacional.

Sede de alto nivel

El Pádel Arena Betsson será escenario central de esta primera fecha gracias a su infraestructura especializada. Sus canchas premium están equipadas con césped Mondo Official Turf, reconocido por su uniformidad y respuesta de juego, además de sistemas de amortiguación lateral que reducen el impacto físico y optimizan el rendimiento.

El complejo se complementa con servicios como gimnasio, área de fisioterapia, sauna, cafetería y espacios sociales, consolidándose como un centro deportivo que trasciende la competencia y fomenta la comunidad en torno al pádel.

Con este arranque, el Perú da un paso firme hacia la profesionalización del pádel, con un circuito que busca potenciar el talento local y posicionar al país en el escenario internacional.