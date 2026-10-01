Ashley García cerró su participación en el Rally ACP con el subcampeonato de la categoría T1 junto a JAC Motors, firma representada en el Perú por Inchcape, -la distribuidora automotriz más grande del mundo-. A bordo de su pickup JAC T8 PRO 4x4, el piloto y embajador afrontó las cinco fechas del campeonato en diferentes escenarios del territorio nacional, acompañado por un respaldo logístico y operativo de la marca, que puso a disposición su robusto portafolio de vehículos comerciales.

La campaña llevó al equipo desde Lima hacia Ayacucho, Cañete, Canta y Pisco, enfrentando condiciones y terrenos diversos en cada competencia. Desde el Rally Premio Presidente de la República, hasta el Rally Quilmaná, el Rally de la Cordillera y el Rally Pisco, JAC estuvo presente en cada etapa con un despliegue enfocado en asegurar la operación antes, durante y después de cada carrera del equipo.

Una temporada marcada por el triunfo en Canta

Uno de los momentos más destacados de la temporada llegó en el Rally de la Cordillera, disputado en Canta, donde Ashley logró el triunfo en la categoría T1 junto con su pickup JAC T8 PRO 4x4. Considerada la competencia de rally más alta del mundo por disputarse a más de 4,500 metros sobre el nivel del mar, la prueba representó uno de los mayores desafíos para los pilotos y sus vehículos.

La carrera tuvo un exigente recorrido de 168 kilómetros a través de las localidades de Canta, Yantac, Marcapomacocha y Corpacancha, ubicadas entre los departamentos de Lima y Junín, donde el embajador de la marca se impuso con su vehículo. Esta victoria, junto con otros podios obtenidos durante la temporada, fue clave para mantenerse entre los principales competidores de su modalidad hasta la última fecha del campeonato de la ACP.

Ashley García cerró el Rally ACP 2026 con el subcampeonato y se alista para Caminos del Inca a bordo de su JAC T8 Pro. (Difusión)

JAC Motors presente antes, durante y después de cada competencia

El desempeño en pista estuvo acompañado por un despliegue logístico que permitió al equipo trasladar personal, repuestos, herramientas y equipamiento a cada una de las ciudades que formaron parte del calendario. Para ello, la marca puso a disposición su portafolio integral de vehículos comerciales, conformado por pickups y camiones ligeros, que acompañaron a todo el equipo en las labores de reconocimiento, asistencia, traslado y soporte operativo.

Esta presencia permitió desplegar el portafolio de la marca en distintos escenarios del territorio nacional, desde las rutas de Ayacucho y Cañete hasta las exigentes condiciones de altura de Canta y el cierre de temporada en Pisco. De esta manera, la participación en el Rally ACP 2026 permitió mostrar su desempeño y confiabilidad en situaciones que demandan capacidad de respuesta, resistencia y versatilidad.

“Cerrar la temporada como subcampeones de la categoría T1 es una gran satisfacción para todo el equipo. Ha sido un año de mucho trabajo, recorriendo diferentes lugares y enfrentando carreras muy distintas entre sí. Tener el respaldo de JAC durante todo este camino, tanto en la competencia como en la logística, ha sido fundamental para llegar hasta el final”, comentó Ashley García.

Rumbo a Caminos del Inca 2026

Con el subcampeonato obtenido en la categoría T1 del Rally ACP 2026, Ashley García y JAC Motors quedaron preparados para Caminos del Inca 2026, que se celebrará del 8 al 18 de octubre. En esta nueva competencia pondrán en práctica todo lo aprendido durante la temporada, con un despliegue logístico y un nivel de exigencia aún mayores.

A los vehículos comerciales que participaron en las fechas del Rally ACP se sumará una JAC Sunray, minibús que será adaptada para esta competencia como un taller móvil y así brindarle soporte a todo el equipo de la marca en cada tramo de la ruta, partiendo desde Lima en dirección a Huancayo, Ayacucho, Andahuaylas, Cusco, Puno y Arequipa.

Este despliegue contará además con el respaldo de Derco Center, la red de concesionarios más grande del país, junto con sus talleres y dealers autorizados, incluyendo Derco Center Autored y Derco Center KLM en Huancayo; Derco Center Pacífico Motors en Cusco; y Derco Center Motormass en Puno; y Derco Center Roberts en Ayacucho y Arequipa.