Ashley García ganó el Rally Mobil “Copa de las Naciones” con su JAC T8 PRO y cierra un gran año deportivo.

El nombre de Ashley García volvió a ubicarse en lo más alto de un podio. El último sábado, el embajador de la marca JAC conquistó el Rally Mobil “Copa de las Naciones” en el circuito Ronex Park de Lurín, al superar a destacados pilotos en la categoría CAM/T1 a bordo de su JAC T8 Pro y cerrar así un gran año deportivo 2025.

Ashley García venía de salir campeón del Campeonato Nacional de Rally FEPAD en Huancayo y reafirmó su autoridad en la última y sexta fecha del calendario Rally Mobil Perú, un evento que integró las categorías Camionetas y T1. De esta forma, el piloto nacional se midió contra rivales de gran trayectoria, superándolos en cada ronda eliminatoria.

En el Día 1 de competencias, Ashley García se ubicó en el primer lugar de las clasificatorias. En la jornada final, el piloto de JAC avanzó con solidez en cada instancia eliminatoria hasta quedarse con la victoria en su categoría, registrando un mejor tiempo de 1:43.72 en todas sus vueltas.

“Estamos muy felices con este resultado, han sido dos días de adrenalina, diversión y mucha competencia. Nuestra JAC T8 Pro se comportó a la altura en este circuito cerrado en el Ronex Park y nos pudimos llevar la victoria, venciendo a rivales muy difíciles y con gran trayectoria. Ha sido un gran año para nosotros, campeones de la ACP, campeones nacionales y lo cerramos de gran forma con el Rally Mobil”, declaró Ashley García.

El respaldo de JAC también fue clave en este triunfo, no solo por la presencia de la JAC T8 Pro en el Ronex Park de Lurín, también con el despliegue de vehículos de asistencia como la JAC T9, la JAC T8 2.5 y un camión D300 de tres toneladas de JAC Camiones, que permitió cubrir con toda la logística del evento y asegurar la victoria desde los preparativos.

A lo largo del 2025, JAC reafirmó su presencia en el automovilismo nacional acompañando de manera constante a Ashley García en cada competencia de su calendario. Esta alianza consolidó al piloto nacional como uno de los referentes del rally peruano y a la marca como un socio estratégico que impulsa el talento y demuestra la capacidad y fiabilidad de su portafolio de pick ups en condiciones extremas.