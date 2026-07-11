LAS VEGAS, NEVADA (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- Así terminó el esperado regreso de Conor McGregor frente a Max Holloway en el evento principal de UFC 329. FOTO DE IAN MAULE PARA AFP Y GETTY IMAGES
LAS VEGAS, NEVADA (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- Así terminó el esperado regreso de Conor McGregor frente a Max Holloway en el evento principal de UFC 329. FOTO DE IAN MAULE PARA AFP Y GETTY IMAGES

La vuelta de Conor McGregor a UFC duró mucho menos de lo esperado. El excampeón irlandés regresó al octágono para enfrentar a Max Holloway en UFC 329, pero una lesión en la rodilla derecha durante los primeros instantes del combate cambió por completo el rumbo de la pelea.

Las imágenes del combate muestran el momento en que McGregor se resiente físicamente mientras intentaba intercambiar golpes con Holloway. De inmediato, el peleador comenzó a desplazarse con dificultad y dejó ver señales evidentes de dolor, una situación que no pasó desapercibida para el árbitro ni para su rival.

A pesar de sus intentos por continuar, la lesión terminó condicionando por completo su actuación. Cuando quedó claro que no podía competir con normalidad, el combate fue detenido oficialmente a los 3:55 del primer asalto y Holloway recibió la victoria por nocaut técnico debido a lesión.

El video del incidente rápidamente comenzó a circular entre aficionados y especialistas de las artes marciales mixtas. Más allá del resultado, la principal preocupación ahora gira en torno al diagnóstico médico del irlandés y al impacto que esta nueva lesión podría tener sobre el futuro de una de las figuras más populares en la historia de UFC.

Resultados de la cartelera del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2

CATEGORÍA / DIVISIÓNPELEARESULTADO DE LA PELEA
Peso wélterConor McGregor vs. Max Holloway 2Conor McGregor se retira de la pelea por la lesión en la pierna (R1)
Peso ligeroPaddy Pimblett vs. Benoit Saint DenisPaddy Pimblett ganó por sumisión (R1)
Peso galloCory Sandhagen vs. Mario BautistaMario Bautista ganó por decisión unánime
Peso moscaBrandon Royval vs. Lone’er KavanaghBrandon Royval ganó por sumisión (R3)
Peso ligeroKing Green vs. Terrance McKinneyKing Green ganó por TKO (4:59 R1)
Peso semipesadoRobert Whittaker vs. Nikita KrylovRobert Whittaker ganó por TKO (1:01 R3)
Peso pesadoGable Steveson vs. Elisha EllisonGable Steveson ganó por TKO (2:31 R1)
Peso galloCody Garbrandt vs. Adrián YáñezAdrián Yáñez ganó por TKO (2:47 R1)
Peso plumaLuke Riley vs. Kai KamakaLuke Riley ganó por TKO (3:03 R1)
Peso mosca femeninoTracey Cortez vs. Wang CongWang Cong ganó por decisión unánime
Peso medioDamian Pinas vs. César AlmeidaDamian Pinas ganó por TKO (4:44 R1)
Peso galloFarid Basharat vs. John GarzaFarid Basharat ganó por decisión unánime
Peso medioRyan Gandra vs. Zachary ReeseRyan Gandra ganó por TKO (1:15 R1)
Peso moscaCody Durden vs. Alessandro CostaAlessandro Costa ganó por sumisión (2:19 R2)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en fútbol internacional, Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, canales de TV y plataformas de streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y acumula 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC