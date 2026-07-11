La vuelta de Conor McGregor a UFC duró mucho menos de lo esperado. El excampeón irlandés regresó al octágono para enfrentar a Max Holloway en UFC 329, pero una lesión en la rodilla derecha durante los primeros instantes del combate cambió por completo el rumbo de la pelea.
Las imágenes del combate muestran el momento en que McGregor se resiente físicamente mientras intentaba intercambiar golpes con Holloway. De inmediato, el peleador comenzó a desplazarse con dificultad y dejó ver señales evidentes de dolor, una situación que no pasó desapercibida para el árbitro ni para su rival.
A pesar de sus intentos por continuar, la lesión terminó condicionando por completo su actuación. Cuando quedó claro que no podía competir con normalidad, el combate fue detenido oficialmente a los 3:55 del primer asalto y Holloway recibió la victoria por nocaut técnico debido a lesión.
El video del incidente rápidamente comenzó a circular entre aficionados y especialistas de las artes marciales mixtas. Más allá del resultado, la principal preocupación ahora gira en torno al diagnóstico médico del irlandés y al impacto que esta nueva lesión podría tener sobre el futuro de una de las figuras más populares en la historia de UFC.
Resultados de la cartelera del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2
|CATEGORÍA / DIVISIÓN
|PELEA
|RESULTADO DE LA PELEA
|Peso wélter
|Conor McGregor vs. Max Holloway 2
|Conor McGregor se retira de la pelea por la lesión en la pierna (R1)
|Peso ligero
|Paddy Pimblett vs. Benoit Saint Denis
|Paddy Pimblett ganó por sumisión (R1)
|Peso gallo
|Cory Sandhagen vs. Mario Bautista
|Mario Bautista ganó por decisión unánime
|Peso mosca
|Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh
|Brandon Royval ganó por sumisión (R3)
|Peso ligero
|King Green vs. Terrance McKinney
|King Green ganó por TKO (4:59 R1)
|Peso semipesado
|Robert Whittaker vs. Nikita Krylov
|Robert Whittaker ganó por TKO (1:01 R3)
|Peso pesado
|Gable Steveson vs. Elisha Ellison
|Gable Steveson ganó por TKO (2:31 R1)
|Peso gallo
|Cody Garbrandt vs. Adrián Yáñez
|Adrián Yáñez ganó por TKO (2:47 R1)
|Peso pluma
|Luke Riley vs. Kai Kamaka
|Luke Riley ganó por TKO (3:03 R1)
|Peso mosca femenino
|Tracey Cortez vs. Wang Cong
|Wang Cong ganó por decisión unánime
|Peso medio
|Damian Pinas vs. César Almeida
|Damian Pinas ganó por TKO (4:44 R1)
|Peso gallo
|Farid Basharat vs. John Garza
|Farid Basharat ganó por decisión unánime
|Peso medio
|Ryan Gandra vs. Zachary Reese
|Ryan Gandra ganó por TKO (1:15 R1)
|Peso mosca
|Cody Durden vs. Alessandro Costa
|Alessandro Costa ganó por sumisión (2:19 R2)