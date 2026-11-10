Astrid Bravo logró histórico quinto lugar y diploma olímpico en Dakar 2026

La esgrimista peruana Astrid Bravo cumplió una destacada actuación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, al alcanzar el quinto lugar en la modalidad de espada individual femenina y obtener un diploma olímpico, uno de los reconocimientos más importantes de su trayectoria deportiva.

Bravo inició su participación en la ronda de poules, donde consiguió cuatro victorias en seis enfrentamientos. La representante nacional superó a sus rivales de Costa de Marfil (5-4), Estonia (5-2), Kenia (5-3) y Sudáfrica (5-2), mientras que cayó ante Ucrania (3-5) y Hungría (1-5).

Estos resultados le permitieron avanzar en la competencia hasta los cuartos de final, instancia en la que enfrentó a Jana Al Sharji, representante de Omán, en un exigente combate por el pase a las semifinales.

Con su quinto puesto, Astrid Bravo se ubicó entre las mejores exponentes de la espada femenina juvenil en esta cita olímpica, demostrando su talento, preparación y capacidad para competir al más alto nivel internacional.

“Estuvo bastante reñido el último combate, pudo ser para cualquiera, pero estoy muy feliz con el resultado, con estar aquí y ganar bastante experiencia”, señaló Bravo tras finalizar su participación.

La deportista nacional estuvo acompañada por su entrenador César Bru, quien ha sido parte importante de su preparación y desarrollo competitivo. Este resultado representa un importante logro para la esgrima peruana y reafirma el crecimiento de una nueva generación de deportistas nacionales que buscan consolidar su presencia en las principales competencias internacionales.

La Federación Peruana de Esgrima felicita a Astrid Bravo por su destacada participación y por representar al Perú con esfuerzo, compromiso y determinación en Dakar 2026.