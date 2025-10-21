ASUS y Xbox: las consolas portátiles ROG Xbox Ally y Xbox Ally X llegan a Perú

ASUS Republic of Gamers (ROG) anuncia el lanzamiento oficial a nivel global y local de sus nuevas consolas portátiles ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X, construidas desde cero en conjunto con Xbox para proveer una experiencia renovada centrada en el usuario, desde la interfaz hasta la ergonomía.

Desarrolladas en colaboración con el increíble equipo de Xbox, las nuevas ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X ofrecen una ergonomía líder en su clase y una experiencia Xbox de pantalla completa que une lo mejor de los juegos de Xbox y de PC en un solo dispositivo.

“Los dispositivos de la serie ROG Ally se han destacado, generación tras generación, por ofrecer una experiencia que conecta con nuestra audiencia gamer y con los fanáticos de ROG, incorporando mejoras y funciones inspiradas en la retroalimentación de la comunidad”, comenta Diego Fernández, Director de Marketing y líder de Ecommerce de ASUS Latam.

“En esta nueva generación queríamos llevar la experiencia al siguiente nivel, pero sabíamos que no podíamos hacerlo solos: esta colaboración revolucionaria con el equipo de Xbox nos ha permitido ofrecer a los usuarios de PC y consola una experiencia familiar, que combina lo mejor de Windows con el espíritu de Xbox y la experiencia en gaming para PC de ROG”, añadió.

Las esperadas consolas portátiles con Windows 11, desarrolladas en conjunto por Republic of Gamers y Xbox, ofrecen una experiencia totalmente renovada, con mejor rendimiento y hasta el doble de autonomía en juegos respecto a generaciones anteriores.

Experiencia de software fluida

Aunque el software ROG Armoury Crate SE facilitaba el uso de las versiones originales de Ally, ROG y Xbox se propusieron llevar el gaming portátil en Windows 11 a un nivel aún más fluido.

En palabras del team de Xbox, “Estos dispositivos combinan lo mejor de ASUS, Xbox y Windows para crear una experiencia portátil, incorporando varias funciones nuevas y únicas: desde una experiencia Xbox en pantalla completa, una biblioteca de juegos agregada con acceso a títulos instalados desde las principales tiendas de PC, y mucho más. Con compatibilidad con Xbox Play Anywhere, Xbox Game Pass y Xbox Remote Play, la línea ROG Xbox Ally facilita más que nunca llevar tu biblioteca contigo, ya sea en casa, de viaje o en cualquier lugar intermedio. Ambas consolas portátiles fueron diseñadas pensando en la innovación continua, y los comentarios de nuestros usuarion, que nos ayudan siempre a definir el rumbo a seguir.”

Comodidad para jugar por horas

Las ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X presentan un chasis completamente rediseñado pensado para que cada sesión de juego sea cómoda y natural. Jugar en una consola portátil es una experiencia muy personal, y la sensación en la mano es clave.

Gracias a años de retroalimentación de la comunidad, la serie ROG Xbox Ally ofrece un agarre más ergonómico que nunca, inspirado en los controles de Xbox para brindar una experiencia familiar tanto para usuarios de PC como de consola, con agarres rediseñados y texturas estratégicas que mantienen a los jugadores enfocados en la acción, como si la consola se convirtiera en una extensión de sus manos.

La ROG Xbox Ally X lleva la inmersión aún más lejos con gatillos de impulso (impulse triggers) que mejoran la respuesta háptica en los juegos compatibles. Cada disparo, cada acción, se siente más real y conectado, como los controles que los jugadores de Xbox ya conocen y aman. Con esta serie, ROG y Xbox redefinen lo que significa jugar cómodamente en un dispositivo portátil: la experiencia más inmersiva y ergonómica que se haya creado jamás para una consola portátil.

Eficiencia y Rendimiento

La ROG Xbox Ally X redefine el gaming portátil con el nuevo procesador AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme, que ofrece el equilibrio perfecto entre rendimiento y duración de batería. Gracias a la combinación de la ingeniería de ASUS, la potencia de AMD y las optimizaciones de software de Xbox y Windows, la Ally X brinda un rendimiento de próxima generación en una consola portátil a 1080p.

Durante las pruebas en hardware previo a su lanzamiento, la Ally X alcanzó hasta un 30% más de rendimiento en títulos como Indiana Jones and the Great Circle y Doom: The Dark Ages en comparación con la generación anterior, además de ofrecer hasta el doble de autonomía al jugar Hollow Knight: Silksong.

La ROG Xbox Ally, con su procesador AMD Ryzen™ Z2 A, también mejora el rendimiento hasta un 20% en Forza Horizon 5 y Gears of War: Reloaded, y su batería puede durar hasta 110% más que la ROG Ally X anterior, ofreciendo una experiencia de juego fluida y prolongada.

Ambos dispositivos aprovechan al máximo las últimas innovaciones de software de AMD, incluyendo FidelityFX™ Super Resolution (FSR), Radeon Super Resolution (RSR) y AMD Fluid Motion Frames (AFMF), que pueden mejorar la fluidez de los juegos hasta en un 60% en FPS.

Pensando en el futuro, la Ally X equipada con Ryzen™ AI Z2 Extreme incorpora una NPU a bordo, preparada para soportar nuevas funciones de inteligencia artificial a medida que los juegos las integren. Con esta combinación de potencia, eficiencia, tecnología avanzada y optimización de software, la serie ROG Xbox Ally ofrece la potencia de Xbox, la maestría de ROG y la versatilidad de Windows en un solo dispositivo, permitiendo a los jugadores disfrutar de una experiencia portátil sin límites, en cualquier momento y lugar.

Disponibilidad y Precios

Las ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X ya se encuentran disponibles para la venta en gran parte del mundo, incluyendo Perú, donde pueden adquirirse a través de la página oficial de ASUS y Coolbox.

La ROG Xbox Ally X, equipada con un procesador AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme, 24 GB de memoria RAM LPDDR5 a 8000 MHz y 1 TB de almacenamiento SSD, tiene un precio sugerido de S/ 3,799.00. Por su parte, la ROG Xbox Ally, con procesador AMD Ryzen™ Z2 A, 16 GB de memoria RAM LPDDR5 a 6400 MHz y 512 GB de SSD, está disponible a un precio sugerido de S/ 2,499.00.

Para más información, visita: https://rog.asus.com/pe/content/rog-xbox-ally/