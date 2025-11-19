Audi presenta la identidad de la marca para el proyecto de Fórmula 1.

A solo 115 días de su primera carrera en la Fórmula 1, Audi presentó el Audi R26 Concept, el prototipo que anticipa la identidad visual y el espíritu con los que la marca debutará en la máxima categoría del automovilismo. Este modelo, exhibido en el Brand Experience Center de Múnich, representa el equilibrio entre la ingeniería de precisión y una nueva visión estética sustentada en los valores de claridad, tecnología e innovación.

Una nueva era para Audi

“Entrar en la Fórmula 1 es una declaración clara y ambiciosa. Es el siguiente capítulo en nuestro proceso de transformación hacia una compañía más ágil, rápida e innovadora. No participamos solo por estar: queremos ganar. Y aunque alcanzar la cima lleva tiempo, para 2030 aspiramos a luchar por el título mundial”, afirma Gernot Döllner, CEO de Audi.

El Audi R26 Concept refleja la nueva filosofía de diseño de la marca, basada en cuatro principios: claridad, técnica, inteligencia y emoción. Su estética minimalista combina superficies precisas, geometrías limpias y una paleta dominada por el titanio, el negro carbón y el nuevo rojo Audi. Por primera vez, los aros de la marca adoptarán también este color, reservado exclusivamente para su presencia en la Fórmula 1.

A la vanguardia de la tecnología

La Fórmula 1 será para Audi una plataforma estratégica para proyectar su lema “A la vanguardia de la tecnología” ante una audiencia global. Con más de 820 millones de aficionados y 1.600 millones de telespectadores en 2024, esta categoría ofrece una exposición incomparable y un modelo financiero más sostenible gracias al límite de costes impuesto por la FIA.

El futuro equipo de Audi F1 ya cuenta con tres corporaciones globales como socios principales, como Adidas, bp y Revolut. Además, el fondo soberano de Qatar se unió como inversor estratégico tras la adquisición del Grupo Sauber, base de su futuro equipo. La dirección del proyecto recae en Mattia Binotto, exjefe de Ferrari, y Jonathan Wheatley, procedente de Red Bull Racing. En la pista, el equipo combinará la experiencia del alemán Nico Hülkenberg con el joven talento brasileño Gabriel Bortoleto.

Audi presenta la identidad de la marca para el proyecto de Fórmula 1.

La tecnología del futuro, hoy

Audi desarrolla la unidad de potencia híbrida que impulsará sus monoplazas en Neuburg an der Donau (Alemania). Este sistema combina un motor V6 de 1.6 litros con un potente motor eléctrico y funcionará con combustibles sostenibles a partir de 2026. El desarrollo se realiza junto a bp, y los primeros prototipos ya se han probado con éxito en simuladores avanzados.

La estructura del equipo se completa con el centro de desarrollo en Hinwil (Suiza), donde se ensamblan los vehículos y se planifican las operaciones de carrera, y con la nueva oficina tecnológica en Bicester (Reino Unido), que conecta directamente a Audi con el corazón de la “Motorsport Valley” británica.

El camino hacia la pista

El debut público del equipo Audi F1 está previsto para enero de 2026, con las primeras pruebas oficiales en Barcelona y Baréin, antes del esperado estreno competitivo en Melbourne (Australia), del 6 al 8 de marzo.

Para Massimo Frascella, Director de Diseño de Audi, el R26 Concept “es una de las primeras expresiones de un nuevo lenguaje visual que unifica toda la marca. Queremos tener el coche más llamativo de la parrilla y crear un impacto cultural que vaya más allá de los circuitos”.

La entrada en la Fórmula 1 marca así un punto de inflexión para Audi. Un proyecto que no solo busca competir, sino inspirar: unir tecnología, diseño y emoción para abrir un nuevo capítulo en la historia de la movilidad premium.