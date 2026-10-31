transmitirá el combate entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por sus señales de televisión como por su servicio de streaming. Recuerda que este evento está programado para este sábado 31 de octubre en The Venue, en Riad, Arabia Saudita. Además de Azteca Deportes, podrás seguir la pelea por Box Azteca 7 y DAZN, plataforma que ofrecerá la transmisión en los territorios donde tenga habilitados los derechos. No recomendamos buscar transmisiones no autorizadas.

Azteca Deportes EN VIVO, Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli en directo: ver gratis Box Azteca 7 y DAZN. (Video: Saúl Alvarez)
Azteca Deportes EN VIVO, Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli en directo: ver gratis Box Azteca 7 y DAZN. (Video: Saúl Alvarez)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC