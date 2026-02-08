Hoy se llevará a cabo una nueva edición del Super Bowl 2026 donde se miden EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE en duelo entre New England Patriots vs Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de California por la gran final de la NFL. El artista que estará a cargo de realizar el show del medio tiempo será Bad Bunny junto a Green Day. ¿A qué hora juegan? El juego se disputará este domingo 8 de febrero, desde las 6:30 p.m. (hora peruana), 8:30 PM de Argentina y Chile, las 5:30 PM de México y las 12:30 AM de España. ¿Dónde ver este juego y el show del medio tiempo? ESPN y Disney Plus transmiten el partido para todo Sudamérica. En México el partido va por Canal 5, Fox Sports, ESPN y Disney Plus. En España lo televisa Movistar Plus y DAZN. No recomendamos ver eventos por internet en páginas piratas como Fútbol Libre TV y otras.
